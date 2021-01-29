İngiltere’de iki Türk’e kara para aklamaktan hapis cezası

KENT bölgesinin Maidstone ilçesindeki mahkemede görülen davada, 51 yaşındaki Metin Teke, suç yoluyla edinilmiş mal saklama ve gümrük vergisi kaçakçılığı suçlamalarını kabul etti ve toplam yedi yıl sekiz aylık hapis cezasına çarptırıldı. 52 yaşındaki Tamer Dalgıç ise sahte kimlik belgeleri kullanma suçlamasını kabul etti ve 32 ay hapis cezası aldı. BÜYÜK MİKTARDA NAKİT PARA

Ulusal Suçla Mücadele Kurumu’ndaki (National Crime Agency) organize suçları araştıran özel polis biriminin (OCP) takibinin ardından Teke ve Dalgıç’ın evlerinde büyük miktarlarda nakit para ele geçirildiği kaydedildi. Bunun ardından her ikisi de kent bölgesinde yaşayan sanıklar tutuklandı. Polisten yapılan açıklamada, Teke’nin yatağının altında nakit para bulunduğunu kabul ettiği, Dalgıç’ın evinde de 11 bin sterlin, çok miktarda kaçak sigara ve sahte bir Polonya ehliyeti olduğunu itiraf ettiği vurgulandı. Polis, sanıkların telefonlarında ve kayıt tuttukları defterlerde bulunan kanıtlarla sanıklar ve 5,6 milyon sterlin tutarındaki para transferleri arasında bağlantı kurulduğunu açıkladı. 3 TÜRK KAMYON ŞOFÖRÜ DE CEZA ALMIŞTI

İkilinin Haziran 2019 ve gözaltına alındıkları Mart 2020 arasında büyük miktarlarda nakit para transferi yaptığı kaydedildi. Polis, takip sonucu Teke ve Dalgıç’ın bu süreçte sürekli birbirleriyle iletişim halinde olduklarını ve toplamı 850 bin sterlini bulan nakit para teslimi için birçok kez aynı kamyon şoförleriyle buluştuklarını tespit etti. 850 BİN STERLİN VERMİŞLER

Geçen yıl da aynı soruşturma sonucu açılan davada suç yoluyla kazanılmış nakit parayı İngiltere dışına kaçırma girişiminde oynadıkları rol nedeniyle kamyon şoförleri Nasuf Nasufoğlu 4.5 yıl, İlhan Mehmet 2.5 yıl ve Bayram Küçük de 14 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yetkililer, kara para aklama operasyonunda oynadıkları rol nedeniyle geçen yıl hapsedilen üç kamyon şoförüne 850 bin sterlin verildiğini de açıkladı.