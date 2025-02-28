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İngiltere’de hayatını kaybeden Murat Mayıl Türkiye’de toprağa verilecek

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#İngiltere#Murat Mayıl#Cenaze
İngiltere’de hayatını kaybeden Murat Mayıl Türkiye’de toprağa verilecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 09:46

İngiltere’nin başkenti Londra’da kronik hastalığı olan ve pazartesi günü hayatını kaybeden Murat Mayıl’in cenaze töreni Woodgreen’de İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde (İAKM- Cemevi) yapıldı.

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Alxas aşiretinden olan ve Londra’da çok sayıda iş yeri bulunan Fırat Mayıl’ın abisi 50 yaşındaki Murat Mayıl’ın cenaze törenine bini aşkın kişi katıldı. Cenaze törenini Britanya Alevi İnanç Kurulu’ndan Doğan Erdoğan yürüttü. Murat Mayıl’ın yaşantısıyla ilgili kısa kesitlerin gözyaşlarıyla izlenmesinin ardından katılımcılardan helallik istendi.

İngiltere’de hayatını kaybeden Murat Mayıl Türkiye’de toprağa verilecek
MURAT MAYIL YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Cenaze töreni sırasında merhumun acılı ailesinden annesi Selver, babası Ali, kardeşleri Fio Fırat ve Fatoş Mayıl’ın ayakta durmakta zorlandıkları gözlendi. Helallik alınmasının ardından Murat Mayıl’in naaşı, akşam saatinde Türkiye’ye gönderildi. Cenaze töreninin katılımcıları arasında Olay gazetesi sahibi Nural Ezel ve Londra’nın önde gelen iş insanları ve sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve temsilcileri de yer aldı. Murat Mayıl, kendi köyü olan Kahramanmaraş’ın Elbistan Gölpınar köyünde 1 Mart Cumartesi günü saat 13.00’te toprağa verilecek.
İngiltere’de hayatını kaybeden Murat Mayıl Türkiye’de toprağa verilecek

İngiltere’de hayatını kaybeden Murat Mayıl Türkiye’de toprağa verilecek

İngiltere’de hayatını kaybeden Murat Mayıl Türkiye’de toprağa verilecek

İngiltere’de hayatını kaybeden Murat Mayıl Türkiye’de toprağa verilecek

İngiltere’de hayatını kaybeden Murat Mayıl Türkiye’de toprağa verilecek

İngiltere’de hayatını kaybeden Murat Mayıl Türkiye’de toprağa verilecek

İngiltere’de hayatını kaybeden Murat Mayıl Türkiye’de toprağa verilecek





 

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#İngiltere#Murat Mayıl#Cenaze

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