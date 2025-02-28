İngiltere’de hayatını kaybeden Murat Mayıl Türkiye’de toprağa verilecek

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Alxas aşiretinden olan ve Londra’da çok sayıda iş yeri bulunan Fırat Mayıl’ın abisi 50 yaşındaki Murat Mayıl’ın cenaze törenine bini aşkın kişi katıldı. Cenaze törenini Britanya Alevi İnanç Kurulu’ndan Doğan Erdoğan yürüttü. Murat Mayıl’ın yaşantısıyla ilgili kısa kesitlerin gözyaşlarıyla izlenmesinin ardından katılımcılardan helallik istendi.

