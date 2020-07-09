İngiltere’de evlerin üzerine vinç düştü: 1 ölü

İNGİLTERE’nin başkenti Londra’nın Gale Caddesi’nde bulunan bir inşaatta kullanılan vinç, evlerin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Londra İtfaiye Teşkilatı (LFB), yaşanan olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Komiser Yardımcısı Graham Ellis, “Arama kurtarma ekiplerimiz kurtarma operasyonunu sürdürüyor ve evleri aramak için profesyonel ekipman kullanıyor” dedi. Vincin düştüğü evlerin çatılarında ise göçükler oluştu.