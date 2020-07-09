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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 09.07.2020 - 10:05,Son Güncelleme:

İngiltere’de evlerin üzerine vinç düştü: 1 ölü

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İngiltere’de evlerin üzerine vinç düştü: 1 ölü
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İngiltere’nin başkenti Londra’da inşaatta kullanılan bir vincin evlerin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İNGİLTERE’nin başkenti Londra’nın Gale Caddesi’nde bulunan bir inşaatta kullanılan vinç, evlerin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Londra İtfaiye Teşkilatı (LFB), yaşanan olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Komiser Yardımcısı Graham Ellis, “Arama kurtarma ekiplerimiz kurtarma operasyonunu sürdürüyor ve evleri aramak için profesyonel ekipman kullanıyor” dedi. Vincin düştüğü evlerin çatılarında ise göçükler oluştu.

İngiltere’de evlerin üzerine vinç düştü: 1 ölü

 

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