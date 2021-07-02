İngiltere’de ‘Eğitimin Oskarı’nı Faik öğretmen aldı

1991 yılında Lefkoşa Türk Öğretmen Koleji’nden mezun olan Kordemir, Manchester Üniversitesi’nde özel eğitim alanında master yaptıktan sonra 1993 yılında İngiltere’de öğretmenliğe başlamış ve daha sonra ilkokul müdürlüğüne terfi etti. Kordemir, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, Manchester şehrine engelli eğitimi konusunda master yapmak için geldiğini ve öğretmenliğe başladığını söyledi.

4 YILDIR MÜDÜRLÜK YAPIYOR

Manchester’in farklı bölgelerinde öğretmenlik yapan Kordemir toplamda 2 yıl uzman öğretmenlik, 9 yıl müdür yardımcılığında görevlendirilmiş. Kordemir, 4 yıldır da müdürlük yapıyor. Kordemir’in yöneticisi olduğu Holden Clough Community Primary School’da 420 öğrenci öğretim görüyor. Okulda 16 öğretmen ve 17 öğretmen asistanı, 5 mutfak elemanı, 4 temizlik görevlisi ve 6 idari personel çalışıyor.

15 AYRI KATEGORİ

İngiltere’de 1998 yılında kurulan ‘Öğretim Ödülleri Vakfı’ tarafından ‘The Teaching Awards’ adı ile her yıl ülke çapında yapılan tarama sonucunda 15 ayrı kategoride başarılı ilk, orta ve lise öğretmenlerine ödüller veriliyor ve ödül alan öğretmenler tüm İngiltere’de tanıtılıyor.





