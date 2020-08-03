İngiltere’de dernek mescidine çirkin saldırı

POURSTMOUTH Anadolu Kültür ve Eğitim Dernek Başkanı Şahin Cebeci, geçmiş olsun dileklerinde bulunan başta Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve Başkonsolos Çınar Ergin olmak üzere Sivil Toplum Kuruluşu yöneticilerine teşekkür etti. Saat 14.10 sırasında başlayan olayla ilgili Dernek Başkan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Hürriyet’te şunları söyledi: “Kurban eti dağıtıyordum. Aralarında mescit imamının evi olmak üzere bir eve daha kurban eti bırakacaktım. Derneğimizin karşındaki Türk marketinden alışveriş yaptım. Aracıma binip hareket ederken derneğimizin acil çıkış kapısının açık olduğunu gördüm. ‘Mescit hocamız gelmiştir, kurban etini burada veririm’ düşüncesiyle binanın ana giriş kapısını açıp, acil çıkış kapısına yöneldim. Kapıdan içeriye baktığımda mescitteki hocanın masasında bir şarap şişesi, yerlerde Kuran’ı- Kerim, hocamızın fesi, cüppesi ve duvardaki ayetleri gördüm. Depo olarak kullandığımız bir odanın kapısının yarı açık olduğunu fark ettim. Üniversite öğrencileri emanet olarak çanta ve eşyaları buraya bırakıyordu. Kapıdan baktığımda içeride üzeri çıplak, vücudu ve kollarında dövmeler olan bir kişi vardı. Eşyaları ve çantaları karıştırıyordu. Burada ne aradığını sorduğumda: ‘Burasını babam yeni satın aldı. Burası bizim’ dedi. Kapıyı hemen kapattım, zincirle de açamasın diye sıkıca sardım. Çevreden yardım istedim. Polise haber verdim. 30-35 dakika sonra 2 bayan polis geldi. Bu esnada kapıyı açmak için uzun süre tekmeler atan saldırgan da sonunda kürekle kapıyı kırıp henüz dışarı çıkmıştı ki polisler yakaladı. Polis zanlının ön ifadesini alırken bana da, ‘ya içeriye gir, ya da dışarı çık. Bu adam seni görünce saldırganlaşıyor’ dedi. Dışarı çıktım. Daha sonra saldırgan gelen başka bir polis aracıyla polis istasyonuna götürüldü. Olay yeri inceleme ekibi tarafından parmak izi alındı. Şimdi olayla ilgili polisin açıklamasını bekliyoruz.” KUTSAL DEĞERLERE SAYGISIZLIK

Tatil için Türkiye’de bulunan Dernek Başkanı Cebeci de yaptığı açıklamada, “Covid 19 salgınının en yoğun günlerinde bütün toplumlara eşit durarak yardıma muhtaç olanlara günlerce yiyecek yardımında bulunduk. Derneğimiz, buna rağmen Kurban Bayramımızın ikinci günü ahlaksız bir saldırıya maruz kalmış, kutsal değerlerimize saygısızlık yapılmıştır. Derneğimize daha önceki senelerde de benzer şekilde terbiyesiz saldırılarda bulunulmuştu. Kin ve nefret zırhı kuşanılarak gerçekleştirildiği anlaşılan bu çirkin saldırının arkasındaki hastalıklı zihniyeti şiddetle kınıyoruz. Saldırının faili yakalanarak gözaltına alınmış olup; olayın tam anlamıyla açıklığa kavuşmasını, adaletin yerini bulmasını ve bir daha saldırı yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz” dedi.









