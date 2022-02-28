İngiltere’de cinsel saldırı suçlarında rekor artış!

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İNGİLTERE’de, Sarah Everard adlı genç kadının bir polis memuru tarafından öldürülmesinin üzerinden geçen yaklaşık bir yılda, polis kayıtlarına geçen tecavüz ve cinsel saldırı suçlarında büyük bir artış oldu. 12 aylık süreçte İngiltere ve Galler’de şu ana kadarki en çok sayıda tecavüz vakası polis kayıtlarına girerken, cinsel saldırı suçlarında rekor sayıya ulaşıldığı kaydedildi. Bu son veriler, ülkede büyük tepki yaratan Sarah Everard cinayetinden sonra, kadına yönelik şiddet kaygılarını artırdı.

60 BİNDEN FAZLA TECAVÜZ VAKASI

33 yaşındaki pazarlama yöneticisi Everard, 3 Mart 2021’de Londra’nın Clapham semtindeki bir arkadaşının evinden ayrıldıktan sonra kaybolmuştu.

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Daha sonra Londra Metropolitan Polis Teşkilatı’nda görevli polis memuru Wayne Couzens resmen adam kaçırma ve cinayetle suçlanmış ve şartlı tahliye hakkı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Ulusal İstatistik Bürosu (ONS) tarafından yayımlanan verilere göre 2021 yılının Haziran ayına kadarki bir yıl içinde 60 binden fazla tecavüz vakası kayıtlara geçti. Bu, geçen yıla kıyasla yüzde 10’luk bir artış anlamına geliyor. ONS, kayıtlara geçen vaka sayısındaki artışın, son dönemde kamuoyunda önemli yer bulan vakalar ve düzenlenen kampanyalarla bağlantılı olabileceğini belirtti.

ÇOK AZI MAHKEMEYE GİDİYOR

Ancak suç ihbarlarına karşın, tecavüz vakalarının çok azı mahkemeye gidiyor ve bu durumun da ‘kamu güveninde bir krize yol açtığı’ bildiriliyor. Daha önce yayımlanan verilerde Eylül 2021’e kadarki 12 aylık dönemde polis kayıtlarına giren tecavüz vakalarının sadece yüzde 1.3’ünde zanlılara resmen suçlama yöneltildiği görülmüştü. Savcılık Direktörü Max Hill, “Çok az tecavüz kurbanının adaletin yerini bulduğunu gördüğünü” söyledi. Hill, “Tecavüz tam anlamıyla yıkıcı, yaşamları kökünden değiştiren bir suç. Bu suçun kurbanları kalıcı travmalar yaşıyor ve sıklıkla adalet sistemi içinde yaşadıkları çektikleri acıları katlıyor. Bu durumu değiştirmeye kararlıyım” diye konuştu.

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Sarah Everard adlı genç kadının bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ortaya çıkması ardından ülkede çok sayıda protesto gösterisi düzenlenmişti.