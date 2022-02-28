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HABERLERAvrupa Haberleri

İngiltere’de cinsel saldırı suçlarında rekor artış!

#İngiltere#Cinsel Saldırı#AVRUPADAN HABERLER
İngiltere’de cinsel saldırı suçlarında rekor artış

İngiltere Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yayımlanan veriler, 2021 yılının Haziran ayına kadar 60 binden fazla tecavüz vakasının kayıtlara geçtiğini ortaya koydu.

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İNGİLTERE’de, Sarah Everard adlı genç kadının bir polis memuru tarafından öldürülmesinin üzerinden geçen yaklaşık bir yılda, polis kayıtlarına geçen tecavüz ve cinsel saldırı suçlarında büyük bir artış oldu. 12 aylık süreçte İngiltere ve Galler’de şu ana kadarki en çok sayıda tecavüz vakası polis kayıtlarına girerken, cinsel saldırı suçlarında rekor sayıya ulaşıldığı kaydedildi. Bu son veriler, ülkede büyük tepki yaratan Sarah Everard cinayetinden sonra, kadına yönelik şiddet kaygılarını artırdı.

İngiltere’de cinsel saldırı suçlarında rekor artış

60 BİNDEN FAZLA TECAVÜZ VAKASI
33 yaşındaki pazarlama yöneticisi Everard, 3 Mart 2021’de Londra’nın Clapham semtindeki bir arkadaşının evinden ayrıldıktan sonra kaybolmuştu.

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İngiltere’de cinsel saldırı suçlarında rekor artış

Daha sonra Londra Metropolitan Polis Teşkilatı’nda görevli polis memuru Wayne Couzens resmen adam kaçırma ve cinayetle suçlanmış ve şartlı tahliye hakkı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Ulusal İstatistik Bürosu (ONS) tarafından yayımlanan verilere göre 2021 yılının Haziran ayına kadarki bir yıl içinde 60 binden fazla tecavüz vakası kayıtlara geçti. Bu, geçen yıla kıyasla yüzde 10’luk bir artış anlamına geliyor. ONS, kayıtlara geçen vaka sayısındaki artışın, son dönemde kamuoyunda önemli yer bulan vakalar ve düzenlenen kampanyalarla bağlantılı olabileceğini belirtti.

İngiltere’de cinsel saldırı suçlarında rekor artış

ÇOK AZI MAHKEMEYE GİDİYOR
Ancak suç ihbarlarına karşın, tecavüz vakalarının çok azı mahkemeye gidiyor ve bu durumun da ‘kamu güveninde bir krize yol açtığı’ bildiriliyor. Daha önce yayımlanan verilerde Eylül 2021’e kadarki 12 aylık dönemde polis kayıtlarına giren tecavüz vakalarının sadece yüzde 1.3’ünde zanlılara resmen suçlama yöneltildiği görülmüştü. Savcılık Direktörü Max Hill, “Çok az tecavüz kurbanının adaletin yerini bulduğunu gördüğünü” söyledi. Hill, “Tecavüz tam anlamıyla yıkıcı, yaşamları kökünden değiştiren bir suç. Bu suçun kurbanları kalıcı travmalar yaşıyor ve sıklıkla adalet sistemi içinde yaşadıkları çektikleri acıları katlıyor. Bu durumu değiştirmeye kararlıyım” diye konuştu.

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İngiltere’de cinsel saldırı suçlarında rekor artış

Sarah Everard adlı genç kadının bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ortaya çıkması ardından ülkede çok sayıda protesto gösterisi düzenlenmişti.

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#İngiltere#Cinsel Saldırı#AVRUPADAN HABERLER

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