İngiltere’de camiler açılıyor

KARADERE, “Londra Din Hizmetleri Müşavirliği’ne bağlı her bir din görevlisi, bölgelerinde yapacakları istişarelerin neticesine göre hareket edecek. Merkez Londra Diyanet Camisi’nde ise olağan dışı bir gelişme olmadığı sürece 10 Temmuz 2020 cuma namazıyla birlikte ibadetlere başlıyoruz. Dikkat edilmesi gereken sağlık koşulları ve uyulması gereken kuralları yakında İngiltere Diyanet Vakfı’nın Facebook sayfasındana yayınlayacağız” dedi. Londra’daki Aziziye Camii’nin Genel Koordinatörü Ebu Bekir Tezgel de camilerinin 6 Temmuz Pazartesi gününden itibaren günde 5 vakit namaz için hazır olacağını söyledi. Kurallara uymanın önemine dikkati çeken Tezgel, “Kovid- 19 salgını geçmiş değil. Sizlerin sağlığı bizim için her şeyden önemli. Camimizin açık kalması için lütfen hükümetin belirlediği fiziksel mesafe, hijyen ve diğer kurallara uyalım” dedi. Aziziye Camisi, hükümetin belirlediği kurallar çerçevesinde bir de afiş hazırladı. Afişte camide namaz kılmak isteyenlerden abdestli gelmeleri, maske takmaları, kendi seccadelerini getirmeleri, giriş ve çıkışlarda kalabalık yapmamaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri, el sıkışmaktan ve fiziksel temastan kaçınmaları, hastalık belirtisi gösteriyorlarsa evlerinde kalmaları isteniyor. İngiltere’nin ilk minareli ve Türk camisi olma özelliğine sahip Süleymaniye Camii’nin yöneticileri de açılış tarihinin bugün yapılacak toplantının ardından açıklanacağını belirtti. Ülke genelindeki yaklaşık 1500 cami ve mescidin tümünün inananlara açılması ise beklenmiyor. Bazılarının hazır olmadığı belirtilirken, bazılarının yöneticilerinin, cemaatin kurallara uymayacağı kaygısıyla henüz ibadete açmayı düşünmedikleri söyleniyor.