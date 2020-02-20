İngiltere’de camide bıçaklı saldırı

YARALI halde hastaneye kaldırılan 70’li yaşlarındaki kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Olay terörist olay olarak ilan edilmedi ancak Londra Metropol Polisi’nin SO15 terörle mücadele birimi olayla ilgileniyor. Saldırının, Almanya’da aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu ırkçı terör saldırısının ardından gelmesi dikkati çekti. Regent’s Park Londra Camisi, ülkenin en büyük camilerinden biri ve 5 bin kişilik kapasiteye sahip. Camiiye Londra’nın dört bir köşesinden Müslüman ibadet için geliyor. Saldırı sırasında yaklaşık 300 kişinin camide olduğu ifade ediliyor.



