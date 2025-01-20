İngiltere’de çalınan telefon Çin’den çıkıyor!

Haberin Devamı

Londra’nın Metropolitan Polis Teşkilatı’nın aralık ayında açıkladığı verilere göre, geçen yıl ocak ayından kasım ayına kadar polise 72 bin 936 cep telefonu hırsızlığı bildirildi. 2024’ün ilk altı ayında, yalnızca 750 cep telefonunun çalındıktan sonra bulunabildiği ve sahiplerine teslim edildiği kaydedildi. Cep telefonu hırsızlığı nedeniyle cezai işlem uygulanan kişi sayısı ise bilinmiyor. Ancak araştırmacılar bu sayının oldukça az olduğunu ve cep telefonu hırsızlıklarının polisi caydırıcı ‘bulmadığını’ dile getiriyor. İngiliz Channel 4 televizyon kanalının haberine göre, kapkaççılar cep telefonu çalarken polise yakalanmaktan korkmuyor.