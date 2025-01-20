İngiltere’de çalınan telefon Çin’den çıkıyor!

Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 11:26
Dünyanın en kalabalık başkentlerinden Londra, cep telefonu hırsızlığının da ‘en çok’ yaşandığı şehirlerden. Londra sokaklarında veya toplu taşıma araçlarında kapkaçcılar tarafından her 6 dakikada bir cep telefonu çalınıyor. Çalınan telefonların ise ‘çok azı’ polis tarafından bulunabiliyor. Çünkü telefonlar Çin’den sinyal veriyor.
Londra’nın Metropolitan Polis Teşkilatı’nın aralık ayında açıkladığı verilere göre, geçen yıl ocak ayından kasım ayına kadar polise 72 bin 936 cep telefonu hırsızlığı bildirildi. 2024’ün ilk altı ayında, yalnızca 750 cep telefonunun çalındıktan sonra bulunabildiği ve sahiplerine teslim edildiği kaydedildi. Cep telefonu hırsızlığı nedeniyle cezai işlem uygulanan kişi sayısı ise bilinmiyor. Ancak araştırmacılar bu sayının oldukça az olduğunu ve cep telefonu hırsızlıklarının polisi caydırıcı ‘bulmadığını’ dile getiriyor. İngiliz Channel 4 televizyon kanalının haberine göre, kapkaççılar cep telefonu çalarken polise yakalanmaktan korkmuyor.
ÇALINTI TELEFONLARIN SON DURAĞI ÇİN
Öte yandan, çalınan cep telefonlarının büyük kısmının birkaç gün içerisinde Çin’in Shenzhen
kentinden sinyal verdiği yönünde gözlemler çoğalıyor. Channel 4’a göre Shenzhen, çalıntı telefonların parçalarına ayrılarak yeniden telefon yapımında kullanılması için gereken işlemlerin yapılabildiği tek şehir. Shenzhen, son yıllarda telefon üreticilerinin merkez üssü konumunda. Bu şehirde telefon tamiri en hızlı bir şekilde sokaklarda masa başında yapılıyor. Kafanızı şöyle bir kaldırıp baktığınızda binaların üzerindeki teknoloji şirketlerinin tabelalarını görüyorsunuz. TCL, Huawei, OnePlus, ZTE, Gionee, CoolPad, Zopo
gibi dünyanın en büyük telefon üreticilerinin merkez ofisleri Shenzhen’de. Telefon hırsızlarının çaldıkları cihazları Çin’e yollamaları ise, aracılar vasıtasıyla oluyor. Televizyon kanalına kimliklerini gizleyerek konuşan aracılar, aylık gelirlerinin 12-15 bin İngiliz Sterlin’i olduğunu söylemekten çekinmiyor. Çin’in Shenzhen kentinden kaynakların aktardığına göre, çalıntı telefonların ulaştığı atölyelerde çalışanlar da gizli bir faaliyet yürütüyor. Ancak cep telefonlarının çalındıktan sonra bu bölgeye getirildiği, tüm dünyada bilinen bir gerçek.