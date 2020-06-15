İngiltere’de artık yüz örtmeden toplu taşıma yok!

İNGİLTERE’de bugünden itibaren, koronovirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan mağazalar yeniden açılırken, toplu taşıma araçları ve taksilerde yüzü örtmek zorunlu hale geldi. İngiltere’de dışarı çıkarken maske takmak zorunlu değil ve maske takmayan çok fazla kişi var. Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, geçen cuma düzenlediği basın toplantısında, yüzünü örtmeyenlerin toplu taşıma araçlarına bindirilmeyebileceğini söylemişti. Bakan Shapps, ilk birkaç gün kuralların uygulanmasına yönelik ‘yumuşak bir tutum takınılacağını’, ancak ihlal edenlere para cezaları da verilebileceğini vurgulamıştı. Buna göre kuralları ihlal edenlere 100 sterlin para cezası verilecek, ceza 14 gün içinde ödenirse 50 sterline düşüyor. 33 OTOBÜS ŞÖFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere Ulusal İstatistik Bürosu’nun (ONS) verilerine göre, Londra’da toplu taşıma çalışanlarından 43 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve bunların 33’ü, Londra’nın simgelerinden, meşhur iki katlı, kırmızı otobüsleri kullanan şöförlerdi. Bugünden itibaren, otobüsler, metrolar, tramvaylar vb. gibi toplu taşıma araçlarına yüzü örtmeden binilemeyecek. Kurallara göre yüzün özellikle cerrahi maskeyle örtülmesi gerekmiyor, atkı, şal gibi giysilerle de yüzün kapatılması yeterli. Bu çerçevede, alt kata 10 üst kata 10 olmak üzere otobüslere en çok toplam 20 kişi binebilecek. Ancak bu kuralın nasıl takip edileceği belirsiz. Kurallara göre, kişi sayısını 20’nin altında tutmak şöförlerin görevi olacak. Ancak, şoförler sosyal mesafelerini korumak zorunda olmayan, aynı hanede yaşayan gruplar, aileler söz konusuysa, inisiyatif kullanıp araçlarına daha fazla kişinin girmesine müsaade edebilecekler. KURALIN NASIL UYGULANACAĞI BELİRSİZ

Kağıt üzerindeki bu kuralların otobüslerde nasıl uygulanacağı ise belirsiz. Adının yazılmaması kaydıyla bilgi veren bir Londra otobüsü şöförü, “Otobüstekilerin sayısının nasıl takip edileceği konusunda kendilerine hâlâ bir bilgi verilmediğini ve şöförlerin inen, binen yolcu sayısı takibi yapmasının çok zor olacağını” vurguladı. Londra Metrosu’nda istasyonlara da, insanların ne kadar aralıklı durması gerektiğini gösteren işaretler konulacak.



Metroya inen yürüyen merdivenlerde de insanlardan en az altı basamak aralıklı durmaları istenecek ve asansörlere de bir seferde en çok dört kişi bulunabilecek. TAKSİ ŞÖFÖRLERİ DE YÜZLERİNİ ÖRTMEK ZORUNDA

60 yaş üzerindekilere tanınan bedava ulaşım hakkı ise sabah 04.30-09.00 saatlerinde geçerli olmayacak. Engellilere tanınan bedava seyahat hakkıysa aynen devam edecek. Yeni kurallar gereği, tüm taksilerde de şöförler yüzlerini örtmek zorunda olacak. Bu kural, Londra’nın meşhur siyah taksileri, mini cab adı verilen telefonla önceden ayırtılan taksiler ve Uber gibi ulaştırma uygulamaları için çalışan tüm şöförler için geçerli.

