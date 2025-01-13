İngiltere’de 2 aydır kayıp olan Cumali Turhan’ın cansız bedeni bulundu

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Essex bölgesinin polis teşkilatı, uzun süredir aranan çöp atık bölgesinde bulunan cesedin, yaklaşık 2 aydır kayıp olan Cumali Turhan’a ait olduğunu belirledi. Polis teşkilatı, Turhan’ın acılı ailesinin de konuyla ilgili bilgilendirildiğini açıkladı. Emniyet güçleri, cinayet soruşturması kapsamında şüpheli olarak aranan 38 yaşındaki Ceyhan Dinler’i bulmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Ceyhan Dinler’in Cumali Turhan cinayetinin şüphelisi olduğu ve Turhan’ın kaybolmasıyla aynı günlerde Stansted Havalimanı’nı kullanarak İngiltere’den Türkiye’ye kaçtığı açıklanmıştı.

45 yaşındaki Turhan, son olarak 18 Kasım Pazartesi günü Chelmsford’da bir barda görülmüştü. Polis, Turhan’ın daha sonra Barista adlı bir restorana gittiğini ve buradan çıkmadığını belirlemişti. Polis kaynakları, Turhan’ın burada saldırıya uğramış olabileceği ihtimali üzerinde duruyordu. Olay yeri inceleme yetkilileri bu bölgede birçok noktaya odaklanan araştırmalarını sürdürdü. Bu noktalardan birisi de Colchester yakınlarında bir çöp ayrıştırma bölgesiydi. Polis, 5 bin metrekarelik bir alanda zorlu bir araştırmaya girişti ancak ceset uzun süre bulunamadı. Polis cesedin bulunduğu çöp sahasının yine Essex bölgesinde olduğunu söyledi ancak konumu tam olarak paylaşmadı. Cinayet soruşturmasının bir diğer şüphelisi Macaristan uyruklu 44 yaşındaki Ciprian Ilie, cinayet şüphesiyle tutuklanmıştı. Ilie, Cumali Turhan’ın cesedinin saklanmasıyla ilgili de suçlanıyordu.