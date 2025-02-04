İngiltere’de 1.1 milyon kişi, vergi cezasıyla karşı karşıya

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BİRLEŞİK Krallık’ta vergi dairesi olarak hizmet veren HMRC’nin açıklamasına göre, 11.5 milyon kişi vergi beyannamelerini zamanında teslim etti. Ancak yaklaşık 1.1 milyon kişi belirtilen tarih aralığında beyannamelerini iletmedi. Buna göre, 31 Ocak’a kadar gerekli işlemi yapmayanlar, vergi borçları olmasa bile 100 Sterlin ceza ödeyecek. 3 ay gecikme durumunda günlük 10 Sterlin ek ceza, 6 ay gecikmede ise borcun yüzde 5’i veya 300 Sterlin (hangisi büyükse) ceza ödenecek. İngiltere’de yerleşik çoğu kişi, vergilerin maaş, emeklilik veya birikimlerden otomatik kesilmesi nedeniyle beyanname vermek zorunda değil. Ancak serbest çalışanlar, yüksek gelir sahipleri, kira geliri veya başka vergilendirilmemiş geliri olanlar ve HMRC’nin belirlediği bazı özel durumlar kapsamında vergi beyannamesini zorunlu tutuluyor. İngiltere’nin en büyük bankalarından Barclays’ın hafta sonu teknik bir sorun nedeniyle tüm işlemlerinin aksaması, vergi borçlarıyla ilgili de gündeme geldi. HMRC’den alınan bilgiye göre, Barclays’de yaşanan teknik sorundan etkilenenler, vergi beyannamesi iletmemeleri sonucunda karşılaşacakları borca itiraz edebilecek.