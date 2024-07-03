İngiltere'de yarın seçim var!

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AVAM Kamarası’nda çoğunluğu elde eden partinin lideri başbakan seçilecek ve Kral tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilecek. Bir partinin Avam Kamarası’nda çoğunluğu elde edebilmesi için parlamentonun en az yüzde 50’sini (326 sandalye) kazanması gerekiyor. İngiltere’de seçimler beş yılda bir yapılıyor ve son seçimler Aralık 2019’da yapılmıştı. Seçimin yasalar gereği Ocak 2025’e kadar yapılması gerekiyordu ancak Başbakan Rishi Sunak beklenmedik bir kararla 4 Temmuz’da sandığa gidileceğini açıkladı.

SUNAK’I ZORLU BİR SINAV BEKLİYOR

Muhafazakâr Parti 2019’daki seçimlerde 80’i aşkın sandalye farkıyla Avam Kamarası’nda çoğunluğu sağlamıştı. 2010’dan beri iktidarda olan Muhafazakâr Parti, bunun ilk beş yılında Liberal Demokratlar ile koalisyon hükümetinde yer aldı. Parti, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını temsil eden 2016’daki Brexit sürecinde ve ekonomideki kötüye gidişle ilgili baskı altındaydı. Muhafazakâr Parti, Brexit referandumundan bu yana beş lider, dolayısıyla beş başbakan değiştirdi. 2021’den bu yana kamuoyu yoklamalarında gerileyen Muhafazakârları ve Başbakan Rishi Sunak’ı 4 Temmuz seçimlerinde zorlu bir sınav bekliyor. Zira anketler, muhalefetteki İşçi Partisi’ni büyük bir farkla birinci sırada gösteriyor. Keir Starmer’ın lideri olduğu İşçi Partisi sürekli olarak yüzde 40 üzerinde görünüyor. Muhafazakârlar ise yüzde 20’ler düzeyinde.

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İşçi Partisi ise, seçim kampanyasında ‘değişim’ sloganını öne çıkararak kamuoyu yoklamalarında öne geçmeyi başardı. Ülkenin son birkaç yılına damga vuran enflasyon ve ekonomideki belirsizlikler, İşçi Partisi’nin çözmeyi vadettiği sorunlar arasında başı çekiyor. Şimdiye kadar seçimlerde ilk iki sırayı alan Muhafazakâr Parti ve İşçi Partisi’nin dışında, Nigel Farage liderliğindeki aşırı sağcı Reform UK Partisi de anketlerde desteğini artırıyor. Farage, düzensiz göçmen krizi nedeniyle sınırların kontrolünün kaybedildiği yönünde yoğun eleştiriler dile getiriyor. Öte yandan İngiltere’nin seçim sistemi, Reform UK’in parlamentoda güçlü şekilde temsil edilmesini zora sokuyor. Reform UK birçok ankette üçüncü sırada yer alsa da partiye destek ülke geneline eşit şekilde yayıldığı için bunun parlamentoda sandalye sayısına nasıl yansıyacağını kestirmek zor.

TÜRKİYE VE KIBRIS KÖKENLİ ADAYLAR

İskoçya’nın bağımsızlığı için kampanya yürüten İskoç Ulusal Partisi, Liberal Demokratlar (LibDem) ve Kuzey İrlanda’da İngiltere ile birliği savunan Demokratik Birlik Partisi (DUP), parlamentodaki diğer etki sahibi partiler olarak öne çıkıyor. 4 Temmuz’daki seçimlerde eğer hiçbir parti mutlak çoğunluk sağlayamazsa, en çok oy alan parti koalisyon hükümeti veya azınlık hükümeti kurmaya karar verebilir. Genel seçimlerde, Londra’da İşçi Partisi’nden Nesil Çalışkan ve Feryal Clark: Ertan Karpazlı da bağımsız milletvekilliği için yarışacak. Nesil Çalışkan, vekil olarak seçilmesi halinde İngiltere tarihinde vekil olan ilk Kıbrıslı Türk kökenli milletvekili olacak. 2019 yılında İngiltere Parlamentosu’na seçilen ilk Türkiye kökenli Kuzey Enfield milletvekili Feryal Clark, ‘yeniden’ aday olarak seçim yarışına katılacak.

Kıbrıs Türk kökenli Enfield North bağımsız milletvekili adayı Ertan Karpazlı’da ilk kez bu seçimde yarışacak.