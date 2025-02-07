İngiltere ve Hollanda liderleri Ukrayna, enerji ve inovasyonu görüştü

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BAŞBAKANLIK sözcüsünün yaptığı yazılı açıklamaya göre, Starmer’ın, başkentte mevkidaşı Schoof’u ağırladığı görüşmede, iki ülke arasındaki güçlü dostluk ve küresel zorluklara karşı ortak yaklaşım değerlendirildi. Liderler, insan kaçakçılığı çeteleri gibi organize suçlarla mücadelede iki ülke arasındaki mevcut işbirliğinin başarılarını ele aldı. Başbakan Starmer, bu suçlulara yönelik ülkesinin yaklaşımını anlattı ve Hollanda ile bu konuda daha fazla işbirliği yapılması gerektiğini bildirdi.

Ukrayna’daki durumun da gündeme geldiği görüşmede Starmer, İngiltere’nin bu ülkeye sarsılmaz desteğini yineledi. İki lider, Ukrayna’nın en güçlü pozisyonda olması için birlikte çalışma taahhüdünü vurguladı ve dışişleri bakanları tarafından yönetilecek yeni ikili güvenlik ortaklığı için çalışmaya karar verdiklerini duyurdu.

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ENERJİ GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ

Görüşmede, teknoloji ve inovasyon konusunu da ele alan liderler, yapay zekâ, kuantum ve yarı iletkenler gibi yeni ve gelişmekte olan teknolojilerin sunduğu fırsatları değerlendirmek için hızlı hareket etmenin önemine işaret etti. Ayrıca liderler, kilit teknolojilerde büyümeyi hızlandırmak için yeni inovasyon ortaklığı geliştirme konusunda anlaştı. İngiltere Başbakanı Starmer, enerji konusuna ilişkin de ülkesinde nükleer altyapı inşasını kolaylaştırmaya yönelik planlarını mevkidaşıyla paylaştı. Liderler, nükleer enerji dahil sürdürülebilir enerji konusunda yeni anlaşma üzerinde çalışmaya karar verdi ve enerji güvenliğinin öneminin altını çizdi.