İngiltere ve Galler’de rekor uyuşturucu ölümü

İNGİLTERE ve Galler’de 2020’de kayıtların tutulmaya başlandığı 1993’ten bu yanaki en çok sayıda uyuşturucu bağlantılı ölümün kayıtlara geçtiği açıklandı.

Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) yayımladığı verilere göre Birleşik Krallık’ı oluşturan dört ülkeden ikisi olan İngiltere ve Galler’de 4 bin 561 uyuşturucu bağlantılı ölüm görüldü. Bir başka deyişle, her bir milyon kişide 79.5 kişi uyuşturucudan hayatını kaybetti. ONS, ölümleri kayıtlara geçirmedeki gecikmeler nedeniyle, bu uyuşturucu ölümlerinin yaklaşık yarısının 2019’da gerçekleşmiş olabileceğini kaydetti.

EN AZ ÖLÜM LONDRA’DA

Büyük bir çoğunluğunun da koronavirüs pandemisinden önce olduğu vurgulandı. Yıllık yayımlanan veriler, uyuşturucu ölümlerinde kadınlar ve erkeklerle, çeşitli bölgeler arasındaki çarpıcı farklılıkları da gözler önüne serdi. Uyuşturucudan ölen erkeklerin sayısı, kadınlara kıyasla iki kattan fazla olduğu anlaşıldı. Ülkenin kuzeydoğusunda her bir milyon kişi başına 104.6 kişi uyuşturucudan ölürken, en az ölüm milyon kişi başına 33.1 ölümle Londra’da görüldü.

En çok ölüm de 45-49 yaş grubunda kayıtlara geçti. Toplam ölü sayısı da 4 bin 393 kişinin öldüğü 2019’dan yüzde 3.8 daha fazla oldu.

777 KİŞİYİ KOKAİN ÖLDÜRDÜ

ONS, artışın uyuşturucu kullanıcılarının yaşlanması ve uzun vadeli kullanımın etkileri, ayrıca piyasa çıkan yeni tür uyuşturucular olabileceğini belirtti.

2020’deki ölümlerin yaklaşık yarısı, eroin ve morfin gibi afyondan üretilen uyuşturucular olurken, 777 kişi kokainden öldü. Geçen hafta yayımlanan verilerde, İskoçya’daki uyuşturucu ölümlerinin de rekor seviyelere çıktığı belirtilmişti. İskoçya’da üst üste yedi yıl uyuşturucudan ölenlerin sayısı artarken, geçen yıl 1300 kişi hayatını kaybetti. İskoçya bu alanda yine Avrupa’nın en kötü yeri oldu.