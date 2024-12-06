İngiltere ve Galler’de en popüler erkek ismi: Muhammed

Haberin Devamı

VERİLERE göre İngiltere ve Galler’de Arapça isimlere olan ilgi arttı. Muhammed isminin alternatif bir yazımı olan ‘Mohammed’, bu yıl 28. sırada yer alarak popülerliğini korudu. Ayrıca erkek isimleri arasında ‘Ayman’ yüzde 47, ‘Hasan’ yüzde 43 artış gösterdi. Kız çocuklarında ise ‘Aizal’ ve ‘Ayzal’ isimleri sırasıyla yüzde 479 ve yüzde 183 artış göstererek en dikkat çekici isimler arasında yer aldı. Bunun yanı sıra Arapçada ‘koruma’ veya ‘özen’ anlamına gelen ‘Inaya’ ismi de yüzde 48 artışla popülerleşti.

2023 yılında İngiltere ve Galler’de toplam 591 bin 072 doğum gerçekleşti. Bu, 1977’den bu yana (569 bin 259) görülen en düşük doğum oranı oldu. Kadın başına düşen toplam doğurganlık oranı ise 1.44 çocuk ile 1938’den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

Haberin Devamı

‘MUHAMMED’ ALMANYA’DA DA ZİRVEDE

Arapça isimlerin popülerliği Almanya’da da artıyor. Berlin’de 2023 yılında erkek çocuklar arasında en popüler isim ‘Muhammed’ oldu ve ‘Noah’ ikinci sıraya geriledi. Üçüncü sırada ise ‘Adam’ yer aldı. Bu veriler, Alman Dil Kurumu’nun (GfdS) her yıl yayımladığı en popüler ilk isimler listesine dayanıyor. Kız çocukları için Berlin’de ‘Sophia’ en çok tercih edilen isim olurken, onu ‘Emilia’ ve ‘Emma’ takip etti. Almanya genelinde ise erkek çocuklar arasında 2023 yılında ‘Noah’ birinci sırada yer aldı. İkinci sırada ‘Muhammed’, üçüncü sırada ise ‘Matteo’ yer aldı. Muhammed ismi, geçen yıl Matteo’yu geride bırakarak bir sıra yükseldi ve Almanya genelinde daha da popüler hale geldi.