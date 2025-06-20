İngiltere Türk yönetici Mahmut Aslan’ı konuşuyor

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Otelcilik sektöründe uzun yıllara dayanan deneyime sahip Mahmut Aslan, Birleşik Krallık genelinde faaliyet gösteren çok markalı otel portföyünün operasyonel yönetiminden sorumlu ülke direktörü oldu. Aslan; bu görevi, merkezi Londra’da bulunan otel yatırım ve işletme firması London Rock Partners çatısı altında yürütecek. Mahmut Aslan, Hilton ve Intercontinental gibi uluslararası otel zincirlerinde genel müdür ve bölge müdürü olarak uzun süre görev yaptı. Yeni göreviyle İngiltere’nin birçok şehrine yayılmış, yüksek hacimli otellerin tüm operasyonel süreçlerinden sorumlu olacak.

TEK BAŞINA BAŞARILAMAZ

London Rock Partners tarafından yönetilen otel portföyünde halihazırda Hilton ve Intercontinental markalarına bağlı franchise oteller yer alıyor. 2025 yılı sona ermeden Marriott grubuna ait bazı otellerin de portföye dahil edilmesi planlanıyor. Firma, yatırımcılar adına franchise görüşmelerini yürütüyor, operasyonel altyapıları kuruyor ve otelin açılışından itibaren tüm süreci profesyonel bir ekip ile devralıyor. Mahmut Aslan, bu sistemin özellikle sektöre yeni giren yatırımcılar için etkili bir çözüm sunduğunu belirtiyor. “Bir otelin sahibi olmak tek başına başarı getirmez. Bu işin arkasında güçlü bir operasyonel yapı, doğru marka yönetimi ve sürdürülebilir bir sistem kurmak gerekir. Biz, yatırımcı adına tüm bu süreci üstleniyor; gerekirse eğitim ve geçiş desteğiyle işletmeyi kendilerine devrediyoruz” diyor.

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TÜRK YATIRIMCILARA AÇIK DAVET

İngiltere’de otel yatırımı yapmak isteyen Türk yatırımcılara seslenen Mahmut Aslan, “Markalarla tüm görüşmeleri biz yürütüyoruz. Operasyonel sistemleri kuruyor, işletiyor ve süreci şeffaf bir şekilde raporluyoruz. Yatırımcı yalnızca sermayesine ve uzun vadeli vizyonuna odaklanıyor, biz ise sürdürülebilir, ölçeklenebilir ve kârlı bir operasyonu hayata geçiriyoruz. London Rock Partners olarak, doğru otelin bulunmasından satın alma sürecinin yönetimine, otelin tam kapasiteyle işletilmesinden sürekli performans takibine kadar, yatırım sürecinin her aşamasında uçtan uca destek sağlıyoruz” dedi.