İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu Genel Kurulu Güney Londra’da gerçekleşti

Genel kurul, pandemi kuralları nedeniyle Güney Londra’da online platformda gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören etkinlikte, yeni dönem yöneticileri belirlendi. Genel Kurul’da açıklanan 2020/21 sezonu faaliyet raporu ve mali rapor oybirliği ile onaylanmasının ardından, yeni yönetim kurulu seçimi yapıldı. RAKİPSİZ SEÇİLDİLER

Faaliyet raporu Mehmet Gözde, Mali Rapor ise Ozan Beliger tarafından okundu. Başkanlık seçiminde geçen dönem başkanı Osman Ercen, tek başına (rakipsiz) seçildi. Asbaşkanlık seçiminde İrfan Davulcular, aynı şekilde rakipsiz olarak seçildi. Asbaşkan Davulcular, 2014 yılından bu yana TTFF’de görev yapıyor. Genel Sekreterliğe Ali Berçin ve Murat Yakup aday oldu. Çıkan sonuca göre Murat Yakup yeniden Mali Sekreter seçildi. Ardından 9 kişiden oluşacak sekreterlik (lisans- disiplin- veteranlar vb.) seçimine geçildi. Seçilen sekreterler ise şöyle: Mehmet Gözde, Kemal Soyer, Elif Harani, Mehmet Nasıfoğluları, Ertan Uluçay, Serkan Poyraz, Hayri Kartal, Fikret Gönlübol ve Gülay Ermiya.

Görev paylaşımı ise ilk yönetim kurulu toplantısında gerçekleşeceği ifade edildi. DAHA FAZLA HİZMET SÖZÜ

Oylama sonunda kısa bir konuşma yapan Başkan Osman Ercen, herkesin kendi rızası ile oy kullandığını dolayıyla kongreye katılanlara teşekkür ederek, yeni seçilen yönetim ile yeni dönemde çok önemli faaliyetlere imza atacaklarını ifade etti. Beraberinde Asbaşkan ve Yönetim Kurulu’nunda destekleriyle geçen yıl yaptıkları hizmetlerin daha fazlasını bu yıl yapacaklarının sözünü veren Ercen, “Bu seçimin herkese hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi. GÖREV DAĞILIMI ŞU ŞEKİLDE

2021- 2022 sezonu Türk Toplumu Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ve görev dağılımı şu şekildedir:

Osman Ercen - Başkan

İrfan Davulcular - Asbaşkan

Murat Yakup - Genel Sekreter

Ozan Beliger - Mali Sekreter

Gülay Ermiya - Lisans Sekreteri

Ertan Uluçay - Hakem Sekreteri

Mehmet Gözde - Fikstür Sekreteri

Hayri Kartal - Disiplin Sekreteri

Kemal Soyer - Veteran Sekreteri

Fikret Gönlübol - Veteran sekreteri

Mehmet Nasıfoğluları - Akademi Koordinatörü

Serkan Poyraz - Akademi Koordinatörü