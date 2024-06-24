İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği ‘En İyi Şair’i arıyor

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LONDRA’da kariyerini sürdüren Türk şair ve yazar Sonay Yakup Yakupsoy onuruna İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği (TWPA) tarafından ‘En İyi Şairler’ yarışması düzenlenecek. Yakupsoy, 1970’li yıllarda İngiltere’ye geldikten sonra uzun süre hem TWPA’nın aktif bir üyesi olmuş hem de Kıbrıs Türk toplumuna çok yönlü katkılarda bulunmuştur. Konuyla ilgili TWPA Başkanı Dr. Seyyare Beyzade tarafından yapılan açıklamada, “Türk toplumumuzun her kesimindeki kadın, erkek ve çocuklar arasında çok başarılı yazar ve şairlerimiz olduğuna olan inancımız tamdır. Genellikle geri planda duran ve kendini topluma gösterme eğilimi göstermemiş olanların da ilgileneceğine inanıyoruz. Bu yarışmanın ana hedefi, toplumumuza bir ışık tutup yazma sevgisini aşılamaktır. Şiir yazmak, kişilerin hislerini de katarak kulağa hoş gelen sözlerle kendilerini ifade etme yeteneğidir.

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JÜRİDE 5 TÜRK YAZAR VAR

Şiirler gerek Türkçe gerekse İngilizce olarak sunulabilir. Çok sayıda katılım olmasını ümit ederiz. Tüm sunumlar bir kitap halinde satışa sunulacaktır. Türk toplumundaki yaratıcı düşüncelerin dünya halklarına sunulması için önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Tüm sunumlar çok tanınmış ‘beş Türk yazar’ tarafından incelenip değerlendirilecektir. Şiir yarışmasına katılmak isteyenler 8 Eylül 2024 tarihinden önce e postası ile info@twpa.co.uk adresine şiirlerini iletebilir. Sunumlarla birlikte kişisel bilgiler de (tam isim, yaş ve temas detayları) iletilmelidir. Her kategoriye ait seçilecek en iyi şiirler 20 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak ve katılmış olan tüm şiirler de aynı gün sunulacaktır” denildi.