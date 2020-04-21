İngiltere Sağlık Bakanı’na 25 yaşındaki Sonja’nın ölümü soruldu

İNGİLTERE’YE üç yıl önce gelen aynı zamanda Konsey Başkan Yardımcısı Kenan Nafi’nin kuzeni olan Sonja Kaygan, bir bakımevinde annesiyle birlikte bakıcılık yapıyordu ve hiçbir sağlık problemi yoktu. Gündüzleri annesi, geceleri de kendisi işe giderek küçük Ayşe’yi yalnız bırakmıyorlardı. Ancak mart ayının sonunda Kaygan’ın sağlık durumu bozuldu. 31 Mart akşamı hastaneye kaldırıldı. Annesi ve akrabaları Kaygan’ın hangi hastaneye kaldırıldığı araştırdı ancak bulamadı. İki gün sonra ise hastaneyi öğrenip gitiklerinde komada olduğu gerekçesiyle yüzü gösterilmedi. Komada kalan talihsiz kadının 17 Nisan Cuma akşamı Romford Kraliyet Hastanesi’nde saat 03.00’te vefat ettiği bildirildi. Yeğeni Sherrihan Afifi, teyzesi, Sonja’ya maske ve eldiven dahil gerekli koruyucu sağlık ekipmanlarının verilmemiş olduğunu söyledi. Ailenin tek isteği kızlarının Kuzey Kıbrıs’ta doğduğu memleketinde toprağa verilmesi. Aile, bu konuda KKTC yetkililerinden yardım bekliyor. ‘KKD EKSİKLİĞİ NEDENİYLE VEFAT ETTİ’

İngiltere’deki 3 bin 500 Kıbrıslı Türk’ü ve 30 sivil toplum örgütünü çatısı altında barındıran Konsey adına Başkan Ertuğrul Mehmet, tarafından kaleme alınan mektup Sağlık Bakanı Matt Hancock’a gönderildi. Mehmet’in, birer gün arayla gönderdiği iki ayrı mektupta toplumun koronavirüs konusundaki endişeleri iletildi. Mehmet ayrıca, Kıbrıslı Türk Sonya Kaygan’ın kişisel koruyucu donanım (KKD), eksikliği sebebiyle vefat ettiğini gündeme getirerek, hükümete sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına uygun KKD sağlama konusundaki planlarını sordu. Mehmet, İngiltere’de toplumun en savunmasız kesimlerinden birini oluşturan hasta ve yaşlılara bakımevlerinde nasıl müdahale edileceğine dair endişelerin de giderek arttığını belirtti. Mektupta dile getirilen bir diğer konu da, Kıbrıslı Türkler’in de bir parçası olduğu Siyah, Asyalı & Etnik Azınlık (BAME) grupların koronavirüsten daha fazla etkilenmesi oldu. Toplumda yapılan analizlere göre, Kıbrıslı Türklerin yoğun bakıma ihtiyaç duyma ve ölüm ihtimali dört kat daha fazla. Bakandan toplumdaki ölümlerin doğru bir şekilde kayıt altına alınması ve bu zor zamanda tavsiye ve destek vermesi istendi.