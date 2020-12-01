İngiltere Sağlık Bakanı: ‘Salgını tekrar kontrol altına alındı’

Başbakanlık Ofisi 10 Numara’da basın açıklaması yapan Hancock, Kovid-19 vaka oranlarına ve önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hancock, ülke genelinde toplu test uygulamasını genişlettiklerini ve bununla belirti göstermeyenleri de test ederek salgının bulaşma riskini azalttıklarını söyledi. Liverpool’daki toplu test uygulamasının şehirdeki vaka oranlarını başarılı bir şekilde düşürdüğünü ve hükümetin bunu daha geniş bir alana yaymak istediğini aktaran Hancock, Noel tatili için evlerine dönecek üniversite öğrencilerine olabildiğince testleri ulaştırmak istediklerini belirtti.

Hancock, ülkedeki ulusal karantinayla vaka sayılarının yüzde 30 azaldığına dikkati çekerek, “Salgını tekrar kontrol altına aldık. Vaka sayıları hâlâ on binlerin üzerinde ve hastanede yatan sayısı yüksek. İnsanların kontrolü bırakmaması gerekiyor” dedi.