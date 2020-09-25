İngiltere o ülkeleri ‘güvenli’ listesinden çıkardı

ULAŞTIRMA Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, vaka oranını düşük tutmak için ‘14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesinde’ değişikliğe gidildiği bildirildi. Buna göre, son 1 ayda vaka sayıları artan Danimarka, Slovakya ve İzlanda’dan cumartesi günü saat 04.00’ten itibaren ülkeye gelecek kişilerin kendilerini 14 gün boyunca izole etmeleri gerekecek. Açıklamada, İngiltere’ye ulaşanlardan yolcu formlarının talep edileceği bildirilirken, formu görevlilere teslim etmeyenlere 100 sterlin para cezası kesileceği uyarısında da bulunuldu.

TÜRKİYE GÜVENLİ ÜLKELER LİSTESİNDE

100 bin kişide 20’den fazla vakanın görüldüğü ülkelerden gelenlere karantina şartının uygulanacağını açıklayan İngiltere, daha önce İspanya, Fransa, Avusturya, Hırvatistan, Çekya ve İsviçre’yi de ‘güvenli ülkeler’ listesinden çıkararak bu ülkelerden gelenlerin 14 gün boyunca kendilerini izole etmeleri gerektiğini duyurmuştu. İngiltere’nin ‘güvenli ülkeler’ listesinde yer aldığı için Türkiye’den gelenlere karantina zorunluluğu bulunmuyor.