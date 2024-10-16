İngiltere Milli Takımı’na Alman teknik direktör

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TUCHEL’in görevi, İngiltere’yi 2026 yılında ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek Dünya Kupası’na taşımak olacak. Başlangıçta, sözleşmesinin 2028 Avrupa Şampiyonası’na kadar uzanıp uzanmayacağı belirsizdi, ancak İngiltere’nin ev sahiplerinden biri olacağı bu turnuvada da Tuchel’in görev alması bekleniyor. Tuchel’in hedefi, İngiltere’yi 1966’dan beri kazanılamayan büyük bir turnuva zaferine ulaştırmak olacak. Tuchel, İngiltere’yi çalıştıran üçüncü yabancı teknik direktör olacak. Daha önce İsveçli Sven-Göran Eriksson (2001-2006) ve İtalyan Fabio Capello (2007-2012) bu görevi üstlenmişti. Ancak Tuchel, İngiltere’nin en büyük rakiplerinden biri olan Almanya’dan gelen ilk teknik direktör olacak.

İNGİLTERE’DE TANINAN BİR İSİM

Tuchel, İngiliz futbolseverler için tanıdık bir isim. 2021-2022 yılları arasında Chelsea’yi çalıştırmış ve bu süreçte takımını Şampiyonlar Ligi zaferine taşımıştı. Chelsea’yi, Kai Havertz’in golüyle Manchester City’yi 1-0 mağlup ederek Avrupa’nın en büyük kupasına ulaştırmıştı. Ancak Premier Lig’de bir sonraki sezon istenilen sonuçlar alınamayınca, Eylül 2022’de Tuchel ile yollar ayrılmıştı. İki ülke arasındaki bir sonraki futbol karşılaşmasının ne zaman olacağı ise henüz net değil. Almanya ve İngiltere, en son Eylül 2022’de Londra’da oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında 3-3 berabere kalmıştı.