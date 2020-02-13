İngiltere Maliye Bakanı Javid istifa etti

Ağustos ayında hükümetin anlaşmasız Brexit’in etkilerine dair bir raporunu basına sızdırdığı iddiasıyla Javid’in bir danışmanını kendisine haber verilmeden kovulmuştu. Pakistan kökenli Javid, Theresa May kabinesinde de İçişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştu. Johnson, kabine değişikliği kapsamında şu ana kadar Javid dışında 8 bakanı görevinden aldı.