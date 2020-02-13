AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 13.02.2020 - 15:50,
İngiltere Maliye Bakanı Javid istifa etti
İngiltere yerel basınında yer alan haberlere göre; Başbakan Boris Johnson kabinede yaptığı değişiklikler kapsamında, Sajid Javid’e görevini sürdürmesi, ancak danışmanlarının işine son vermesi teklifinde bulundu. Bu teklifi kabul etmeyen Javid ise görevinden istifa etme kararı aldı.
Ağustos ayında hükümetin anlaşmasız Brexit’in etkilerine dair bir raporunu basına sızdırdığı iddiasıyla Javid’in bir danışmanını kendisine haber verilmeden kovulmuştu. Pakistan kökenli Javid, Theresa May kabinesinde de İçişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştu. Johnson, kabine değişikliği kapsamında şu ana kadar Javid dışında 8 bakanı görevinden aldı.
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