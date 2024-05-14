İngiltere Limasollular Derneği ‘Yılın Annesi’ni seçti!

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BALODA elde edilen 7 bin Sterlin, bu yıl 7’ncisi yapılacak Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nde kullanılmak üzere festival yetkililerine teslim edildi. Gecenin ilgi çekici anlarından birisi, ‘Yılın Annesi’ olarak Vatan Kültürel Türk Müziği Korosu Başkanı Türkan Nalbantoğlu’nun belirlenmesi oldu. Vatan Catering’in sahibi Tuncel Nalbantoğlu’nun eşi olan Türkan Nalbantoğlu, 2 çocuk annesi ve 4 torun sahibi. Kıbrıs’ın Akıncılar köyünde doğan Türkan Nalbantoğlu’na plaket ve hediyesi, derneğin onursal başkanı, Olay gazetesi sahibi Nural Ezel ve dernek başkanı Arife Retvan tarafından verildi. Nalbanoğlu’nu ilk tebrik eden eşi, çocukları ve torunları oldu.

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‘ANNELERİMİZİN AYAĞINA TAŞ DEĞMESİN’

Başkan Yardımcısı Duygu Tağmaç’ın sunuculuğunu üstlendiği gecenin açılış konuşmasını Limasollular Derneği Başkanı Arife Retvan yaptı. Retvan, sözlerine şöyle devam etti: “Bakımevlerinde gözleri kapıda sevdiklerini bekleyen annelerimizin, savaşlarda, felaketlerde ve kazalarda sevdiklerini kaybeden annelerimizin ve siz değerli konuklarımızın Anneler Günü kutlu olsun. Hep ilklerin ilki olan annelerimiz, gözünüzden yaş gelmesin, ayağınıza taş değmesin. Biz hep sizlerleyiz.”





‘HER GÜN KUTLASAK AZ KALIR’

Geceye katılan KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin’in yeni yaşı da kutlanırken, Büyükelçi Keskin geceye katılanlara hitaben bir konuşma yaptı. Büyükelçi Keskin, İngiltere’nin geleneklerine göre Anneler Günü’nün Mart ayında da kutlandığını hatırlatarak, “Böylelikle senede 2 kez kutlamış oluyoruz. Çok mu? Her gün kutlasak da az kalır annelerimiz için. Analar toplumun temel direği, hayatımızın ahengi, karşılıksız, koşulsuz sevginin sembolüdür” dedi.





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‘GELENEKLERİMİZİ AKTARMAKLA YÜKÜMLÜYÜZ’

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Kenan Nafi de bir konuşma yaparak katılımcılara hitap etti. Konsey Başkanı Nafi, “CTCA Başkanı olarak sizlere hitap etmekten onur ve gurur duyuyorum. Bizler, Britanya’da yaşayan Kıbrıslı Türkler olarak kültür, gelenek ve göreneklerimizi gelecek nesillere aktarmakla ve sürdürülebirliğini korumakla yükümlüyüz” ifadelerini kullandı.





YOĞUN BİR KATILIM OLDU

Gecede KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, KKTC Londra Konsolosu Namık Cafer, Didem Talat, Bexley Belediye Başkanı Ahmet Durmuş ve eşi Elmaziye Durmuş, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Kenan Nafi, eşi Özlem Nafi, derneğin As Başkanı Nural Ezel, eşi Aycan Ezel, İngiltere Türk Dili Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu Başkanı Nuriye Mertcan, Avukat Fidan Osoy ve Behiye Karaman Naci, İngiltere ADD Başkanı Jale Özer, Londra Azerbaycan Evi Başkanı Dr. Ali Tekin Atalar, Londra Türk Sanat Müziği Korosu Başkanı İnci Güryel, Freeman payesi sahibi Emine Arslan, Rauf Raif Denktaş Türk Okulu Başkanı Meryem Biricik, iş insanları Itır Sökmen, Yıldız Armstrong ve merhum Nafiz Bostancı’nın eşi Nuriye Bostancı da yer aldı.

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TÜRK SANAT MÜZİĞİ ZİYAFETİ

Tanınmış ses sanatçılardan Sıla Mısırlı yönetimindeki Limasollular Derneği Korosu, Türk Sanat Müziği’nden 10 adet eser seslendirdi. Mini konser sonrasında koro hocası Mısırlı’ya plaket ve bir buket çiçek hediye edildi. Gecede, derneğe katkı sağlayan kişi ve kurumlara da teşekkür plaketi verildi. Etkinlik, DJ Ahmet’in müzikleri, müzisyen Devrim Baca’nın performansı ile geç saatlere kadar devam etti. Gece sonunda yapılan çekilişle onlarca hediye sahiplerine ulaştı.