İngiltere, komşusunu öldüren Türk’ü konuşuyor

Haberin Devamı

İngiltere, Gloucestershire bölgesindeki Walton Cardiff köyünde yaşayan Can Arslan’ın (52) işlediği cinayeti konuşuyor. Geçen yıl ekim ayında 43 yaşındaki komşusu Matthew Boorman’ı bıçaklayarak öldüren ve eşini yaralayan, bir başka komşusunu da 8 kez bıçaklayan Can Arslan’la ilgili dava Bristol kentindeki mahkemede devam ediyor. Davanın 10 gün sürmesi bekleniyor. Arslan’la ilgili duruşmada komşular ve Sarah Boorman dinlendi. Mahkemede, Boorman ve komşularının, yıllardır kendilerini tehdit eden Can Arslan’ı yaşadığı yerden attırmaya çalıştıkları anlatıldı. Cinayetten bir hafta önce de tacizle suçlanan Arslan’ın her şeyi bilerek yaptığını ve eşini evinin önünde beklediğini belirten Sarah Boorman, yaşadıklarını bu sözlerle anlattı:

‘YAPTIĞINDAN MEMNUNDU’

“5 Ekim 2021 akşamı saat 17.00 sıralarında eşim için kapıyı açacaktım. O sırada mutfak penceresinden Can Arslan’ı gördüm. Önce eşime yumruk attığını sandım. Ancak dışarıya çıktığımda eşimin yüzünden ve boynundan bıçakladığını gördüm. O sırada çığlık atıp komşulardan yardım istedim. Ben bağırınca Can Arslan bu kez bıçağı bana doğru salladı. Ben de baldırımdan yaralandım. Arslan, Matthew’e bir et parçasıymış gibi davrandı. Üzerine oturup, zafer kazanmış gibi bir sigara yaktı. Sonra da sigarayı yere atıp, Matthew yerde can verirken ön bahçede yürüdü. Sakindi, ne yaptığını tam olarak biliyordu. O akşam Matthew’ü gelmesini bekledi ve Matthew’e yaptığından memnundu. Herkesi tehdit ediyor ve bundan keyif alıyordu. Üzerindeki ilgiden hoşlanıyordu ve bizi de öldüreceğini söylüyordu.”

Haberin Devamı

MARSDEN’İ 8 KEZ BIÇAKLADI

Görgü tanıklarının ifadesine göre Can Arslan, Matthew Boorman’ı öldürdükten sonra bir başka komşusu Peter Marsden’in evine gitti ve onu da sekiz kez bıçakladı. Marsden, boğuşma sonucu Arslan’ı evinden uzaklaştırmayı başarınca, zanlı tekrar Boorman’ın evine doğru yürüdü. O sırada Matthew Boorman’a acil müdahalede bulunan komşuları ise Arslan’ın tekrar saldırma ihtimali yüzünden Boorman’ı uzağa taşıdı. Ellerine golf sopası ve çevrede buldukları odunları alan komşular, polis gelene kadar Can Arslan’ı burada tutmayı başardı. Bir görgü tanığı ise Arslan’ın eşi Louise’in polislere karşı saldırgan davranarak bir bardak su fırlattığını söyledi.

Haberin Devamı

ÖLDÜRECEĞİNİ POLİSE SÖYLEMİŞ

Can Arslan ise Boorman çiftini kendisine ırkçı hakaretlerde bulunmakla suçladı. Marsden’i öldürme girişimi ve Sarah’ı yaralama ile kavga suçlamalarını kabul eden Arslan, psikiyatrik bir rahatsızlık yaşadığını iddia etti. Savcı ise “Bunun intikam ve öfke nedeniyle işlenen planlı bir cinayet olduğuna ve zanlının cinayetten suçlu olduğuna inanıyoruz” dedi. Saldırıdan bir gün önce polisin şikâyetle ilgili olarak Arslan’a telefon açtığı, Arslan’ın da ‘komşusunun icabına kendisinin bakacağını ve onu öldüreceğini’ söylediği belirtildi. Yaklaşık 10 gün sürmesi beklenen yargılama devam ediyor.