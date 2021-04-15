İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’ne üçüncü kez kadın başkan

KONSEYİN yaptığı zoom toplantısında gerçekleşen devir teslimin ardından, Ayşe Osman, öncelikle Ertuğrul Mehmet’e ve yönetim kuruluna pandemi döneminde bütün zorluklara rağmen yürüttükleri başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Geçen yıl mart ayında çoğunluk oyuyla, Konsey’in iki yıllık başkanı seçilen Ertuğrul Mehmet’in görev süresinin ikinci yılını özel nedenlerle yerine getiremeyeceğini bildirmesi üzerine, pandemi döneminde Genel Kurul yapılması mümkün olmadığından, Konsey Başkanlığı görevini, Başkan Yardımcılarından Ayşe Osman’ın almasına karar verildi. ÜÇÜNCÜ KADIN BAŞKAN

Ayşe Osman 1983 yılında kurulan Konsey’in 14. Başkanı ve Aysın Yılmaz ve Leyla Kemal’den sonraki üçüncü kadın başkanı oldu. Ayşe Osman “Öncelikle amacımız yarım kalan faaliyetlerle devam ederken, Konsey’in kurallarına uygun bir şekilde, içinde bulunduğumuz pandemi döneminde yaşamı değiştiren sorunlarımızı gidermek, toplumumuzu huzur ve barış içinde haklarımızı savunarak, daha güzel yerlere taşımak olacaktır” dedi. 1964’te küçük yaşlarda İngiltere’de yaşayan ailesinin yanına giden Ayşe Osman, bankacılık, pazarlama ve reklam sektörlerinde çalıştı ve İngiltere’deki Kıbrıs Türk Dernekleri’nde çeşitli görevlerde bulundu.