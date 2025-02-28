İngiltere Kalkınma Bakanı Anneliese Dodds istifa etti

Haberin Devamı

DIİŞLERİ Bakanlığı altında Uluslararası Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Dodds, Başbakan Keir Starmer’a hitaben yazdığı mektupta, hem bu görevinden hem de Eğitim Bakanlığındaki Kadın ve Eşitlikten Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinden istifa ettiğini bildirdi. Mektupta, istifasını Stamer’ın ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmesi sonrasına sakladığını kaydeden Dodds, Başbakan arkasındaki “tek ses hükümet” imajını bozmamak için böyle hareket ettiğini belirtti. Dodds, İngiliz hükümetinin 4 gün önce aldığı uluslararası kalkınma yardımları bütçesini, milli gelirin yüzde 0.3’üne düşürme kararına işaret ederek, “Ben de savunma bütçesinin artırılması gerektiğine inanıyorum ve bunun kolay bir yolu olmadığını biliyorum. Bu harcamaları artırma kararınızda sizinle çalışmaya hazırım. Uluslararası kalkınma yardımlarına da sıra geleceğini biliyordum” değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Mali kuralların ve vergilendirmeye yönelik yaklaşımın toplu şekilde tartışılacağını beklerken, bunun yerine tüm yükün uluslararası yardımlarına yüklendiğini vurgulayan Dodds, Başbakan Starmer’a hitaben, “Gazze, Sudan ve Ukrayna’ya aşılama, iklim ve kurallara dayalı sistemin korunması için yardımları sürdüreceğinizi belirttiniz. Ancak kesintiye bakılırsa bu önceliklerinizi sürdürmek imkansız olacak” ifadelerini kullandı. Dodds, İngiltere’nin Batı Balkanlar, Afrika ve Karayipler’deki desteklerini çekeceğini kaydederek, Dünya Bankası ile bölgesel kalkınma bankalarına desteğin de azalma riskine dikkati çekti. “İngiltere’nin çok uluslu oluşumların dışında kalacak. G7’de, G20’de ve iklim görüşmelerinde sesi azalacak” diyen Dodds, tüm bunların Çin’in yükselen bir risk olduğu ortamda yaşanacağını belirtti.

İNGİLTERE’NİN İMAJI ZARAR GÖRECEK

Dodds, gıda ve sağlık hizmetlerine ulaşamayan kişilere verilen desteğin, çekilmesiyle İngiltere’nin imajının zarar göreceğine de dikkati çekti. Starmer’ın ideolojik olarak uluslararası yardımlara karşı olmadığını aktaran Dodds, “Ama bu karar Trump’ın, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’na (USAID) desteği kesme kararının rüzgarına kapıldığınızı gösteriyor” eleştirisinde bulundu. İngiltere hükümeti, Avrupa’nın savunmada kendi üzerine düşeni yapması gerektiğini gerekçe göstererek, uluslararası kalkınma yardımlarını düşürmeye, savunma bütçesini ise 2027’ye kadar milli gelirin yüzde 2.5’ine çıkarmaya karar vermişti. Hükümetin bir sonraki adımının ise 2030’a kadar savunma bütçesini yüzde 3’e çıkarmak olduğu açıklanmıştı.