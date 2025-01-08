İngiltere Kadın Platformu’nun projesi İstanbul’da tanıtıldı

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PLATFORMUN kurucusu Nilgün Yıldırım’ın liderliğinde, platformun Türkiye Temsilcisi Psikiyatrist Dr. Aynil Yenel’in kliniğinde gerçekleşen tanıtıma, Hollanda ve İngiltere’den de katılım oldu. Women’s Platform UK (WPUK) İngiltere Kadın Platformunun öncülüğünde, gençlerin sosyal medya alışkanlıklarını sağlıklı bir dengeye oturtmayı ve toplumsal rollerine dair farkındalıkları hedefleyen Monsoon (Muson) Projesi konulu çalıştayda, projenin yazarı, aynı zamanda WPUK’nin Hollanda Temsilcisi Klinik Psikolog Dr. Özlem Eylem Van Bergeik zoom ile katıldığı toplantıda projeyi etraflıca anlattı.





ÇALIŞTAYDA KİMLER KONUŞTU?

Daha Bilinçli ve Sağlıklı Bir Gençlik için Dr. Özlem Eylem Van Bergeik’in Monsoon Projesi, sadece sorunlu sosyal medya alışkanlıklarını düzeltmekle kalmıyor, aynı zamanda gençlerin topluma daha güçlü, dirençli ve bilinçli bireyler olarak kazandırılmasını hedefliyor. Sunumunu Kadın Platformu’nun İletişim Danışmanı Cihanfer Özgür’ün yaptığı çalıştayda, WPUK Başkanı Nilgün Yıldırım, Dr. Aynil Yenel, Dr. Özlem Eylem-Van Bergeik, İngiltere’den Ertanç Hidayettin (Plaform baş danışmanı), Dr. Aslıhan Öztezel (Ceza ve Ceza Usul Hukukçusu), Ayla Çelik (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzleme Projesi), Sezer Ateş (Kariyet Koçu- satış yönetimi iş geliştirme direktörü) söz alarak konuştular. Çalıştayda söz alan, İngiltere Kadın Platformu Başkanı Nilgün Yıldırım, projeyi hayata geçirmekten gurur duyduklarını belirterek, “Gençlerimiz, geleceğimizin temel taşı. Monsoon, onların dijital çağın zorluklarını aşarken aynı zamanda sağlıklı bir birey olarak güçlenmelerini sağlamak adına büyük bir dönüşüm hareketi. Bu projeyi hayata geçirmekten ve birlikte çözüm üretmekten gurur duyuyoruz” dedi.

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