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İngiltere Kadın Platformu, Nermin Bezmen’i Londra’da ağırlıyor

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#LONDRA#Nermin Bezmen#İngiltere Kadın Platformu
İngiltere Kadın Platformu, Nermin Bezmen’i Londra’da ağırlıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 11:18

Londra’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından İngiltere Kadın Platformu (WPUK), çok satan eserleriyle tanınan yazar Nermin Bezmen’i konuk ediyor.

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WPUK organizasyonu ile 15 Şubat Cumartesi günü Londra’da gerçekleşecek kitap söyleşisinde, ünlü yazar “Unutkan Aşk” adlı eseriyle ilgili konuşarak, soruları yanıtlayacak ve kitaplarını imzalayacak. WPUK Başkanı Nilgün Yıldırım, Kitap Kulubü etkinliği çerçevesinde sayısız eseri bulunan çok yönlü sanatçı Nermin Bezmen’i ağırlamaktan büyük sevinç duyduklarını belirterek, “2008 yılında kurulan Kadın Platformu’nun, “Kitap Kulubü” aktif çalışmalarına sevgili Nermin Bezmen söyleşisi ile devam ediyoruz. Bir Alzheimer hastasını ve ailesi, çevresiyle ilişkisini konu alan ‘Unutkan Aşk’ adlı romanını söyleşimizde konuşacağız. Sevgili Nermin Bezmen, 15 Şubat’da Londra’daki etkinliğimizde okurlarıyla buluşacak. Hem kitabıyla ilgili konuşacak, hem de soruları cevaplayacak. Sonra da kitaplarını imzalayacak. Londra’da geniş bir okuyucu kitlesi olduğunu biliyoruz. Tanınmış yazar Nermin Bezmen ile okuyucularını bir araya getirmekten büyük memnunluk duyuyoruz” dedi.

İngiltere Kadın Platformu, Nermin Bezmen’i Londra’da ağırlıyor
ETKİNLİĞE YOĞUN İLGİ
15 Şubat Cumartesi günü Queensway’deki Troy Hotel’de saat 14.00 ile 17.00 arasında yapılacak etkinliğe büyük ilgi gösterildiğini kaydeden Nilgün Yıldırım, katılmak isteyenlerin 8 Şubat gününe kadar whatsapp’dan 07578 238 733 numaraya veya womensplatformuk@gmail.com adresine mesaj bırakmalarını istedi.
İngiltere Kadın Platformu, Nermin Bezmen’i Londra’da ağırlıyor

İngiltere Kadın Platformu, Nermin Bezmen’i Londra’da ağırlıyor

İngiltere Kadın Platformu, Nermin Bezmen’i Londra’da ağırlıyor



 

 

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#LONDRA#Nermin Bezmen#İngiltere Kadın Platformu

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