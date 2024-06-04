İngiltere hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

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LONDRA Din Hizmetleri Müşaviri Ensari Yentürk, aile ve yakınlarının eşliğinde uğurlanan hacı adaylarının sağ salim gidip gelmeleri, günahlarından arınmış olarak dönmeleri için dua etti. Müşavir Yentürk, yaptığı açıklamada Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu mübarek yolculuğun azami seviyede düzenli ve konforlu geçmesi için, ibadetlerin eksiksik ve tam olarak yerine getirilmesi için son derece hassas davrandıklarını, buna rağmen farklı coğrafya ve kültüre sahip 2 milyondan fazla insanın aynı anda aynı mekânlarda bulunmasından kaynaklanan bazı sıkıntılar yaşanabildiğini ifade etti.

DÖNÜŞ 23 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ

Bu sebeple hacı adaylarının zaman zaman sabır ve anlayış göstermeleri gerektiğine dikkat çeken Yentürk, Diyanet İşleri Başkanlığı hac organizasyonunun İslam ülkeleri arasında en düzenli ve en konforlu hac hizmeti sunmaya çalışan bir organizasyon olduğunu, zaman zaman hac organizasyonu düzenleyen kuruluşların kendi tecrübelerinden istifade ettiğini de sözlerine ekledi. Bu yıl Birleşik Krallık genelinden 118 Türk hacı adayı kayıt yaptırdı. 3 grup ve bir kafileden oluşan hacılara üç din görevlisi rehberlik edecek. Birleşik Krallık hac kafilesi 23 Haziran 2026 Pazar günü İngiltere’ye dönecek.