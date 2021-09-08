İngiltere Etihad Stadı'nı sallayan Türk'ü konuşuyor!

İngiltere’de bir yarışma ile şöhreti bulan Kemal Çetinay ya da herkesin bildiği adıyla Kem Çetinay, Dünya Karması formasıyla İngiliz yıldızlara karşı forma giydiği maçta iki gol birden atarak maçın adamı seçildi.

Kıbrıs’dan Londra’ya gelen Türk kökenli bir ailenin oğlu olan Kemal Çetinay, TV sayesinde şöhrete kavuşmadan önce kuaförlük yapıyordu.

Çetinay bundan dört yıl önce İngiltere’de finalini 2.43 milyon kişinin izlediği ‘Love Island’ (Aşk Adası) reality programının birincisi seçilmişti.

Eğlence ve televizyon dünyasının ünlüleriyle, futbol efsanelerinin karşı karşıya geldiği Soccer Aid yardım karşılaşması, Manchester City’nin Etihad Stadı’nda oynandı ve ITV televizyonundan canlı yayımlandı. 70 bin kişilik bir futbolsever topluluğunun izlediği maçta, yardım için 13 milyon sterlinden fazla para toplandı. GELİR UNICEF’E GİDİYOR

Kemal Çetinay’ın Dünya Karması’ndaki takım arkadaşları arasında, üç kez olimpiyat madalyası alan koşucu Usain Bolt ve eski futbol yıldızları Roberto Carlos ve Patrice Evra gibi isimler vardı. İngiltere takımında ise, Wayne Rooney, Jamie Redknapp ve Paul Scholes gibi isimler yer aldı. Ancak İngiliz takımı, Dünya Karması’nın oyunun hakimiyetini ele almasına engel olamadı. Kemal Çetinay ilk golünü ceza sahası dışından atarken, ikinci golü penaltı noktasında kontrol etttiği topu sol köşeye göndererek kaydetti.

Dünya Karması’na kupasını UNICEF İyi Niyet Elçisi David Beckham verdi.

Bu yıl onuncusu düzenlenen Soccer Aid karşılaşmalarından elde edilen gelir UNICEF’e gidiyor.