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İngiltere de yaşlanıyor

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#İngiltere#Birleşik Krallık#Ulusal İstatistiktik Ofisi
İngiltere de yaşlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 12:38

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ta nüfusun ne yönde gelişeceğine ilişkin tahminler, ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. ONS verilerine göre Krallık’ta 2047’ye kadar 85 yaş ve üzerindekilerin sayısı iki katına çıkacak.

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ULUSAL İstatistiktik Ofisi (ONS) verilerine göre, şu anda yaklaşık 68 milyon olan Birleşik Krallık nüfusu, 2032’ye kadar 72.5 milyona yükselecek. Nüfusta beklenen bu değişim, yüzde 7.3’lük artışa denk geliyor. Geçmiş 25 yıla göre nüfustaki artış oranı azalıyor. İngiltere nüfusundaki artış, siyasi tartışmaların da merkezinde yer alan konuların başını çekiyor. Göç karşıtı aşırı sağcı parti Reform UK lideri Nigel Farage, ülkenin en büyük iki partisi olan Muhafazakâr Parti ve İşçi Partisi’nin politikalarının ‘nüfus artışına neden olduğunu’ öne sürüyor. Sağ partiler genel olarak İngiltere vizelerinde katı politikalar uygulanması gerektiğini savunarak, nüfus artışının dengelenmesi gerektiğini söylüyor.

ARTIŞIN TEMEL NEDENİ!..
10 yıllık sürede doğum ve ölüm sayılarının aşağı yukarı denk seyredeceğini hesaplayan ONS’ye göre, nüfustaki artışın temel nedeni ülkeye yönelik göç akışı olacak. Öte yandan, nüfus artış oranının azalmasının ve nüfusun yaşlanmasının İngiltere ekonomisine etkileri de yoğun olarak tartışılıyor. ONS verilerine göre 2047’ye kadar 85 yaş ve üzerindeki kişilerin sayısı iki katına çıkarak 3.3 milyona ulaşacak. 2032’ye kadar nüfusun yüzde 10.3’ü 75 yaş ve üzerindekilerden oluşacak. 2022’de bu oran yüzde 9.1’di.

 

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#İngiltere#Birleşik Krallık#Ulusal İstatistiktik Ofisi

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