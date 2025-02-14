İngiltere Başbakanı Starmer ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

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BAŞBAKANLIK Ofisi 10 Numara’dan yapılan yazılı açıklamada, Starmer’ın, dün akşam başkent Londra’daki ofisinde Trump’ın İngiltere Özel Elçisi Mark Burnett ile bir araya geldiği ve o sırada Trump ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, Starmer’ın, Trump ile görüşmesinde, ilerleyen dönemde ABD’ye yapacağı ziyareti ele aldığı belirtildi. Ayrıca açıklamada, Starmer ile Burnett’in, ABD-İngiltere ilişkilerinin önemi konusunda mutabık kaldıkları aktarıldı. Açıklamada, tarafların ticaret, teknoloji ve kültürel alanlarda daha güçlü işbirliği potansiyeline dikkati çektiği ve bu alanlarda birlikte çalışma konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi. Görüşmede, Burnett’in, İngiltere ile olan kişisel bağlarına değindiği ve annesinin 30 yıl önce Başbakanlık Ofisi 10 Numara’da yarı zamanlı garson olarak çalıştığını aktardığı bilgisi de verildi.