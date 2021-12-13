İngiltere alarm seviyesini yükseltti

Haberin Devamı

BAŞBAKAN Boris Johnson pazar akşamı halka seslendiği video mesajında ‘Omikron dalgasına’ karşı uyarıda bulunarak üçüncü doz aşıların temposunun artırılacağını söyledi. Yıl sonuna kadar son aşısı üzerinden en az üç ay geçmiş olan 18 yaş üstü her bireye hatırlatma dozu olanağı sunulmasının hedeflendiğini belirten Johnson, “Acı tecrübelerimizden üstel eğrilerin ne şekilde geliştiğini biliyoruz” dedi. Johnson, tüm yetişkinlere hatırlatma dozu yapılabilmesi için yedi gün açık olacak ilave aşı merkezleri kurulacağını söyledi. Ülkenin ‘acil bir durumla’ karşı karşıya olduğunu belirten Johnson, “Hatırlatma dozunuzu olun” dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson

YENİ OMIİKRON ÖNLEMLERİ

İngiltere Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ülkede zorunlu test uygulaması da sertleştirildi. Yeni düzenlemeye göre, koronavirüs testi pozitif olan bir kişi ile temas etmiş olan iki doz aşılı kişilerin yedi gün boyunca her gün hızlı test yapması, bir doz aşı olmuş kişilerin ise on gün boyunca karantinada kalması öngörülüyor. Sağlık Bakanı Sajid Javid, yeni önlemleri Omikron varyantının hızlı bir şekilde yayılması ile gerekçelendirmiş, Omikron’un aralık ayı ortasına kadar ülkede baskın varyant haline gelmesinin beklendiğini söylemişti. İngiltere’de hükümetin Omikron varynatına karşı aldığı önlemler doğrultusunda, cuma gününden bu yana kamuya ait binalarda maske zorunluluğu da yeniden uygulanıyor. Evden çalışmanın yeniden tavsiye edildiği ülkede, stadyum veya gece kulübüne gitmek isteyen kişilerin çarşamba gününden itibaren aşı sertifikasını ibraz etmesi gerekecek. İngiltere’de pazar günü bin 239 Omikron vakası kayıtlara geçti, böylece toplam Omikron vakalarının sayısının 3 bin 137’ye ulaştığı bildirildi. Veriler, vaka sayısında bir önceki güne göre yüzde 65’lik bir artış olduğunu gösteriyor.