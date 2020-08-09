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Avrupa
Haber Giriş: 09.08.2020 - 10:50,Son Güncelleme:

İngilizler rakip defans zorlansın diye Traore'nin kollarına bebek yağı sürüyor!

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İngilizler rakip defans zorlansın diye Traore'nin kollarına bebek yağı sürüyor!
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Wolwes'li Adama Traore'nin, maç öncesi yaptığı uygulama viral oldu. Teknik ekibin maç öncesi bebek yağı sürdüğü Traore, bu yöntemle savunmacıların işini zorlaştırmayı hedefliyor.

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers forması giyen Adama Traore'nin maç önceleri uyguladığı teknik, sosyal medyanın gündemine oturdu.

İngilizler rakip defans zorlansın diye Traorenin kollarına bebek yağı sürüyor
SAVUNMACILARA KARŞI BEBEK YAĞI
Savunma oyuncularının kendisini sıkı markaja almasından korunmak için maç önceleri kollarına bebek yağı sürdüren 24 yaşındaki kanat oyuncusu, bu yolla savunma oyuncularının işini zorlaştırmaya çalışıyor.

Sosyal medya kullanıcıları, güçlü fiziğiyle dikkat çeken Traore'nin böyle bir yardıma gerek duymaması noktasında görüş bildirdi.

İngilizler rakip defans zorlansın diye Traorenin kollarına bebek yağı sürüyor

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