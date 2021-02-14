İngiliz Sağlık Bakanı: ‘Kovid-19’la birlikte yaşanabilir’

Hancock, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşılarının uygulanması ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesiyle salgının ‘tedavi edilebilir’ bir seviyeye ulaşacağını umduğunu kaydetti. Ülkede yaygın Kovid-19 aşılamasına hızla devam edildiğini ve eylüle kadar tüm yetişkinlerin aşılanmasını hedeflediklerini vurgulayan Hancock, aşıları ve yeni tedavi yöntemlerini ‘özgürlüğe’ ve ‘normal bir hayata’ geri dönüşün anahtarı olarak niteledi. Hancock, “Kovid-19 aşıları güvenli. Çok önemli bir klinik durumu olmayan herkesin aşı yaptırması gerekiyor. Aşı ve tedavi yöntemleriyle birlikte bu yılın sonuna doğru Kovid-19 salgın olmaktan çıkıp, grip virüsünde olduğu gibi ‘birlikte yaşanabilir’ bir hastalık haline gelebilir” ifadelerini kullandı.