İngiliz polisinde şoke eden itiraflar: ‘Kızım saldırıya uğrasa polise gitme derim’

LONDRA Metropolitan Polis Teşkilatı’nda (MET) çalışmış eski kadın polislerin eski erkek çalışma arkadaşları hakkında dile getirdiği iddialar arasında, Görevdeyken birbirleriyle porno görüntüler paylaşmaları, sokakta devriye gezerken gördükleri kadınlar hakkında uygunsuz yorumlar yapmaları, kayıp bir kadınla cinsel ilişkiye girmek konusunda tatsız şakalar yapmaları ve fiziksel tacizde bulunmaları var. POLİSE İHBARDA BULUNMAK İSTEMİYORLAR

Ancak ülkedeki diğer polis güçlerinde de manzara çok farklı değil. Eski Manchester Emniyet Müdürü Peter Fahy, “Üç yetişkin kızım var, ailemden biri saldırıya uğrasa, onlara polise ihbarda bulunmamalarını söylerdim. Kızlarım mümkün değil, polis güçlerine katılamaz, orada rahat edemezler” dedi. Eski Nottingham Emniyet Müdürü Sussanah Fish de, polis güçleri arasındaki kadın düşmanlığının, İngiltere’de tecavüz ve cinsel taciz soruşturmalarının çok azının mahkumiyetle sonuçlanmasında rol oynadığını belirtti. Fish “Kadın düşmanlığı karar alma süreçlerine o kadar işlemiş ki, bunu yaptıklarının farkına bile varmıyorlar. Bir emniyet müdürü olarak bile erkek çalışma arkadaşlarım beni ciddiye almıyor, patronluk taslıyorlardı. Bana karşı bir suç işlense, ihbar etmeden önce düşünürüm çünkü ciddiye alınacağımdan emin değilim” diye konuştu. 40 BİN POLİS GÖREV YAPIYOR

Son açıklanan verilere göre ülkedeki 45 farklı emniyet biriminde çalışan polisler hakkında yapılan aile içi şiddet suçlamalarının üçte birinden fazlası Londra Polisi’nde çalışanlara yönelikti. Bu 246 şikayetin ise sadece yüzde 5’i mahkumiyetle sonuçlandı. Manchester Polisi hakkındaki 79 şikayetin ise sadece birinden mahkumiyet çıktı. Bilgi edinme yasası kapsamında açıklanan diğer verilere göreyse, ülke genelinde Ocak 2012 ve Haziran 2018 arasında 562 polis memuru cinsel saldırıyla suçlandı, ancak sadece 43’ü disiplin soruşturması geçirdi. Londra Emniyet Müdürlüğü ise iddialarla ilgili yorum yapmazken, “40 binden fazla polis memuru ve görevli istihdam ediyoruz ve çalışanlarımızdan en yüksek standartları bekliyoruz” denildi.