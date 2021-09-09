İngiliz-Japon dostluğu adına Sakura ağacı diktiler!

ESKİ İngiltere Başbakanı Theresa May başbakanlığı döneminde, Japonya-Britanya Dostluk Anlaşması’nın 100. yıl dönümü için Japonya’nın simgesi olan Sakura kiraz ağaçlarından 7 bin adet dikme sözü vermişti. Ülkenin diğer bölgelerinde bu ağaçları dikme çalışmaları sürerken, Enfield ilçesinin payına düşen 6 Sakura fidanı Enfield Belediye Başkanı Sabri Özaydın, Japonya’nın Londra Büyükelçisi Hajime Hayashi, eşi, ve Türkiye kökenli İngiliz milletvekili Feryal Demirci Clark’ın katıldığı törenle dikildi. Fidanlar, Enfield bölgesindeki İngiltere’nin en önemli ziraat koleji olan Capel Manor Koleji’nin bahçesine dikildi.

YATIRIM YAPMAYA DAVET ETTİ

Sabri Özaydın törenin ardından yaptığı açıklamada: “Japonya kültürü ekonomik olarak dünyada önemli bir yer aldığı gibi Britanya içinde çok önemli bir ülke. Bu ilişkilerin sıcak ve güzel olması Britanya için olduğu gibi Enfield için de önem taşımaktadır. Sayın büyükelçiyi Enfield’de ağırlamaktan onur duyduk. Hoş bir sohbetle Enfield’de neler yapılabileceğini konuştuk. Enfield bölgesinde yatırım yapmaları için davette bulunduk” dedi.