İngiliz gencin şüpheli ölümü! Aile soruşturma istiyor

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İNGİLTERE’nin Essex bölgesinden Türkiye’ye tatile giden 20 yaşındaki Tyler Kerry, 29 Kasım 2024’te Antalya’daki bir otelin asansör boşluğunda ölü bulundu. İngiltere’de yayın yapan ITV televizyonunun haberine göre, Kerry’nin birlikte yaşadığı büyükannesi, 20 yaşındaki torununun cinayete kurban gittiğine inanıyor. Büyükanne Collette ve dedesi Ray, Antalya’daki Trendy Lara Resort Oteli’nde torunlarıyla birlikte tatil yapıyordu. Hâlâ Türkiye’de bulunan büyükanne Collette Kerry, “Bu trajik bir kaza değil. Kimsenin beni dinlemediğini hissediyorum. Sanki bizi susturup her şeyi halının altına süpürmek istiyorlar” dedi. Hayatını kaybeden gencin büyükannesi, polisin kendileriyle konuşmadığını ileri sürdü. Büyükanne ve dede, olayın olduğu gün ailenin daha genç üyeleriyle birlikte akşam 22.00 sularında odalarına döndü.

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DEVREDETyler, kuzeni Nathan ve kardeşi Mason ile oteldeki eğlenceye gitti. Nathan ve Mason, Tyler’ın otel lobisindeki kanepede uyuyakaldığını anlattı. Kendileri bir içki alıp geri döndüklerinde ise Tyler gitmişti. Ceketi ve tişörtü orada bırakılmıştı ancak Tyler’ı hiçbir yerde bulamadılar. Tyler’ın dedesi, olay gününü anlatarak, “Çocuklar onun kıyafetlerini buldu ve odaya getirdi, ancak kendisi yoktu. Onu aramaya başladılar. Bodrum’a indiklerinde iki otel çalışanı asansör boşluğunu gösterdi. Tyler oradaydı” dedi. Tyler iç çamaşırı ve çorabıyla bulundu. Diğer kıyafetleri otelin başka katlarında bulundu. Büyükanne Kerry, “Otelin birçok farklı noktasında kan izleri bulduk. Polisin bana verdiği elektronik sigarasında da kan izleri var. O, otelin başka bir katında bulundu” dedi. Ailesi, olayın yeterince soruşturulmadığını ileri sürerek, cinayet soruşturması yürütülmesi gerektiğini savunuyor. Büyükanne, Tyler’ın saldırıya uğramış ve intihar süsü verilerek asansör boşluğuna atılmış olabileceğinden şüphe ediyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye’de hayatını kaybeden İngiliz adamın ailesine destek verdiklerini” açıkladı.