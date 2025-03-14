×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

İngiliz ekonomisi ocakta yüzde 0.1 küçüldü

Güncelleme Tarihi:

#İngiliz Ekonomisi#İngiltere#AVRUPADAN HABERLER
İngiliz ekonomisi ocakta yüzde 0.1 küçüldü
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 14:26

İngiltere ekonomisi imalat sektöründeki düşüş nedeniyle ocakta aylık bazda yüzde 0.1 daraldı.

Haberin Devamı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ocak ayına ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre, imalat sektöründeki gerileme nedeniyle ekonomi ocakta aylık bazda yüzde 0.1 küçüldü. İngiliz ekonomisi, Aralık 2024’te yüzde 0.4 büyüme kaydetmişti. İngiltere’de hizmet sektörü ocakta aylık bazda yüzde 0.4 büyürken, imalat sektörü yüzde 0,9, inşaat sektörü yüzde 0,2 daraldı. İmalat sektörü Aralık 2024’te yüzde 0,5 büyümüş, inşaat sektörü ise yüzde 0.2 küçülmüştü. Öte yandan, İngiliz ekonomisi Kasım 2024-Ocak 2025 aylarını kapsayan çeyreklik dönemde, bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,2 büyüdü. Bu büyümede, hizmet sektöründeki hareketlilik etkili oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiliz Ekonomisi#İngiltere#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!