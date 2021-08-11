MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleriİngiliz ajan gözaltında
GeriAvrupa İngiliz ajan gözaltında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: DPA
Haber Giriş: 11.08.2021 - 12:33 | Son Güncelleme:

İngiliz ajan gözaltında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiliz ajan gözaltında

Almanya’nın başkenti Berlin’deki İngiltere Büyükelçiliği’nde çalışan David S. isimli bir İngiliz, Rusya adına casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı.

David S.’nin, 2020 yılı kasım ayından bu yana en az bir defa ulaştığı bilgi ve verileri para karşılığı Rus gizli servisinin bir elemanına aktarmakla suçlandığı belirtilirdi. Karlsruhe’deki Federal Başsavcılığı’nın girişimi üzerine David S.’nin Berlin yakınlarındaki Potsdam’da evinde yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı. David S.’nin tutuklanıp tutuklanmayacağına Yargıtay’ın gün içinde karar vermesinin beklendiği belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi