İngiliz ajan gözaltında

David S.’nin, 2020 yılı kasım ayından bu yana en az bir defa ulaştığı bilgi ve verileri para karşılığı Rus gizli servisinin bir elemanına aktarmakla suçlandığı belirtilirdi. Karlsruhe’deki Federal Başsavcılığı’nın girişimi üzerine David S.’nin Berlin yakınlarındaki Potsdam’da evinde yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı. David S.’nin tutuklanıp tutuklanmayacağına Yargıtay’ın gün içinde karar vermesinin beklendiği belirtildi.