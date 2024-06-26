‘İncesaz’ 29 Haziran’da Heidelberg’i büyüleyecek!

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Karlstorbahnhof’ta saat 19.00’da sevenleriyle buluşacak olan grup, gelenekselden günümüze Türk müziğinin seçkin eserlerini yorumlayacak. Türk dizi müzik sektörünün önemli ustalarından Cengiz Onural’ın besteleriyle ayrı bir sihir kattığı ‘İkinci Bahar’, ‘Ekmek Teknesi’ ve ‘Çınaraltı’ gibi dizilerin müziklerinin de seslendireceği gecede, doyumsuz bir Türkiye akşamı yaşanacak. “Eğer İstanbul bir müzik eseri olsaydı adı ‘İncesaz’ olurdu” yorumlarıyla övülen İncesaz ilk albümlerini Kalan Müzik bünyesinde 1999’da yayınladı. Türkiye’nin seçkin solistleri tarafından seslendirilen şarkılar, özellikle yaylı çalgılar dörtlüsü ve senfonik eserlerle kulaktan kulağa yayıldı. 27 yıldır Türkiye’nin birçok yeriyle, Avrupa’nın önemli şehirlerinde ve ABD’de sayısız konserler veren grup, şu sıralar yeni albümleri için hummalı bir şekilde çalışıyor. Birçok uluslararası kentte konserler veren İncesaz Grubu, şu sıralar kendi şarkılarından oluşan yeni bir albüm çalışmasını sürdürüyor.

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İncesaz grubunun sanatçıları:

Ezgi Köker, solist

Bora Ebeoğlu, solist

Murat Aydemir, tanbur

Emre Erdal, kemençe

Taner Sayacıoğlu, kanun

Türker Çolak, vurmalı çalgılar

Volkan Hürsever, kontrbas

Cengiz Onural, gitar