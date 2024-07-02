‘İnce Saz’ Alte Oper’i coşturdu

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PROTOKOLDE Hessen Bilim ve Kültür Bakanlığı Devlet Sekreteri Christoph Degen (SPD), Frankfurt Belediye Başkanı Mike Josef (SPD), Frankfurt Belediye Başkan Yardımcıları Turgut Yüksel (SPD) ve Yankı Pürsün’ün (FDP) yanı sıra Frankfurt Belediye Meclisi Başkanı Hilime Arslaner (Yeşiller), Güney Hessen Bölgesi Emniyet Müdürü Björn Gutzeit ve Alte Oper Frankfurt Genel Müdürü Dr. Markus Fein yer aldı. Arjantin, Avustralya, Irak, Özbekistan, İrlanda, Hindistan, Sırbistan ve Endonezya Başkonsolosları da etkinlikte yer aldı. İş, medya, kültür ve sanat dünyasından 700’e yakın Türk ve yabancı konuk davete icabet etti. Berlin Kültür Ataşesi Ahmet Alemdar, Alte Oper Genel Müdürü Dr. Markus Fein, Belediye Başkanı Mike Josef, Müsteşar Christoph Degen ve Başkonsolos Erdem Tunçer yaptıkları açılış konuşmalarında Türk-Alman Dostluk Antlaşması’nın 100. yıl dönümünün önemine vurgu yaptılar. Gösteri için Türkiye’den gelen ‘İnce Saz’ grubunun konseri konuklar tarafından büyük bir coşkuyla izlendi ve yaklaşık iki saatin ardından grubun ayakta alkışlanmasıyla sona erdi.

