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‘İnce Saz’ Alte Oper’i coşturdu

Güncelleme Tarihi:

#Türk-Alman Dostluk Antlaşması#İnce Saz#Alte Oper Frankfurt Mozart Salonu
‘İnce Saz’ Alte Oper’i coşturdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 11:38

Türk-Alman Dostluk Antlaşması’nın 100. yıl dönümü münasebetiyle Alte Oper Frankfurt Mozart Salonu’nda T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kuveyt Türk Bankası, Ziraat Bankası AG, Türk Hava Yolları ve yerel sponsorların desteğiyle bir konser düzenlendi.

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PROTOKOLDE Hessen Bilim ve Kültür Bakanlığı Devlet Sekreteri Christoph Degen (SPD), Frankfurt Belediye Başkanı Mike Josef (SPD), Frankfurt Belediye Başkan Yardımcıları Turgut Yüksel (SPD) ve Yankı Pürsün’ün (FDP) yanı sıra Frankfurt Belediye Meclisi Başkanı Hilime Arslaner (Yeşiller), Güney Hessen Bölgesi Emniyet Müdürü Björn Gutzeit ve Alte Oper Frankfurt Genel Müdürü Dr. Markus Fein yer aldı. Arjantin, Avustralya, Irak, Özbekistan, İrlanda, Hindistan, Sırbistan ve Endonezya Başkonsolosları da etkinlikte yer aldı. İş, medya, kültür ve sanat dünyasından 700’e yakın Türk ve yabancı konuk davete icabet etti. Berlin Kültür Ataşesi Ahmet Alemdar, Alte Oper Genel Müdürü Dr. Markus Fein, Belediye Başkanı Mike Josef, Müsteşar Christoph Degen ve Başkonsolos Erdem Tunçer yaptıkları açılış konuşmalarında Türk-Alman Dostluk Antlaşması’nın 100. yıl dönümünün önemine vurgu yaptılar. Gösteri için Türkiye’den gelen ‘İnce Saz’ grubunun konseri konuklar tarafından büyük bir coşkuyla izlendi ve yaklaşık iki saatin ardından grubun ayakta alkışlanmasıyla sona erdi.

‘İnce Saz’ Alte Oper’i coşturdu

‘İnce Saz’ Alte Oper’i coşturdu

‘İnce Saz’ Alte Oper’i coşturdu

‘İnce Saz’ Alte Oper’i coşturdu

‘İnce Saz’ Alte Oper’i coşturdu

‘İnce Saz’ Alte Oper’i coşturdu

‘İnce Saz’ Alte Oper’i coşturdu

‘İnce Saz’ Alte Oper’i coşturdu

‘İnce Saz’ Alte Oper’i coşturdu

‘İnce Saz’ Alte Oper’i coşturdu


‘İnce Saz’ Alte Oper’i coşturdu







 

 

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#Türk-Alman Dostluk Antlaşması#İnce Saz#Alte Oper Frankfurt Mozart Salonu

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