‘İnce bir buz üzerindeyiz’

“BU virüsle mücadeleyi kafamızda devamlı canlı tutmak zorundayız. Biz olağanüstü ciddi bir dönemden geçiyoruz ve hepimiz, hükümet, parlamento ve tüm ülke olarak, İkinci Dünya Savaşı’ndan ve Federal Almanya Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana hiç eşi benzeri olmayan zorlu bir sınavdan geçiyoruz. İnsan yaşamı ve sağlığı, toplumumuzun ve Avrupa’nın bütünlüğü ve dayanışması söz konusu burada. Korona krizinde çok önemli önlemler ve mali yardım paketlerini karara bağladık. Haftalardır bu pandemiyle yaşıyoruz. Herbirimiz yeni şartlara ayak uydurmak zorunda kaldık. Özel ve mesleki olarak. Herkes neyi özlediğini, neyin zor olduğunu biliyor ve bu korona şartları altında yaşamın herkese çok uzun gelmesini de anlıyorum. Kimsenin hoşuna gitmeyebilir. Ama gerçek şu. Biz pandeminin son aşamasında değiliz. Tam tersine halen başındayız. Biz daha uzun süre bu virüsle yaşamak zorundayız. Sağlık sisteminin koronanın üstesinden nasıl geleceği ve sayısız insanın hayatını kaybetmesini nasıl engelleriz sorusu, hem Almanya hem de Avrupa’nın uzun süre daha gündeminin birinci maddesi olacak. Kısıtlamaların hayatı ne kadar zorlaştırdığının bilincindeyim. Bu pandemi demokrasiye bir dayatma. Çünkü bizim temel hak ve ihtiyaçlarımızı kısıtlıyor. Görev sürem boyunca kişisel özgürlükleri kısıtlama kararını alırken hiçbir kararda bu kadar zorlanmamıştım. Çocukların evde yalnız kalması, insanların sevdikleriyle buluşamaması ve birbirine mesafeli durması, yaşlıların huzurevlerinde izole yaşaması çok zor. Bu ülkeyi onlar kurdu ve yüksek refahı onlara borçluyuz.”

‘BİLİMİN MİLLİYETİ OLMAZ’

“Alınan önlemlerle görülebilir bir başarı kaydettik, virüsü yavaşlattık. Ancak bu ara başarı kırılgan. Biz, çok, hatta ince bir buz üzerindeyiz. Durum yanıltıcı ve tepeyi aşmış değiliz. Virüsle mücadeleyi kafamızda devamlı canlı tutmalıyız. Bugün elimizde olan sayılar, 10-12 gün öncesinin sonuçları. Şimdiki açılımın sonuçlarını iki hafta sonra göreceğiz. Avrupa’nın birliği ve dayanışması, Almanya için de önemli. Avrupa bu zor günlerde birlikte durmazsa, Avrupa olmaz. AB’deki tüm ülkelerin yeniden kendilerini toparlamaları için AB bütçesine daha fazla katkı sağlanması gerekir.” Korona salgınına karşı aşı bulma çalışmalarına da değinen Merkel, “Bilimin milliyeti olmaz. Bilim insanlığa hizmet eder. Bir aşı bulunduğu zaman herkese sunulmalı ve fiyatı da uygun olması gerekir” dedi.

Aşırı sağsı AfD Grup Başkanı Alexander Gauland ise insanların gerekli önlemlere uyduklarını, devletin sınırlamalarına ihtiyaç duymadıklarını söyledi. SPD Grup Başkanı Rolf Mützenich, önlemlerin yavaş yavaş yumuşatılması kararlarını desteklediklerini söylerken, FDP Lideri Christian Lindner, salgının Almanya’yı hazırlıksız yakaladığını ve hükümetin geç kaldığını belirtti.