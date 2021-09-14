Son dakika - Le Havre'de Khalid Boutaib tribündeki taraftarla kavga etti

2017-2019 yılları arasında Yeni Malatyaspor'da oynayan ve Le Havre forması giyen Khalid Boutaib sahalarda ender görülecek bir olaya imza attı. Toulouse maçında oyundan alındıktan sonra Boutaib tribünden bir taraftarla kavga etti, kırmızı kart gördü.

Maçın spikeri o anları "Cantona'yı hatırlatan bir sahne" diye yorumladı.