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Avrupa
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
Haber Giriş: 14.09.2021 - 14:03 | Son Güncelleme:

Son dakika - Le Havre'de Khalid Boutaib tribündeki taraftarla kavga etti

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Son dakika - Le Havre'de Khalid Boutaib tribündeki taraftarla kavga etti

Fransa Ligi'ndeki Le Havre ve Toulouse karşı karşıya geldi. Mücadelede eski Yeni Malatyasporlu futbolcu Khalid Boutaib taraftarla kavga etti.

2017-2019 yılları arasında Yeni Malatyaspor'da oynayan ve Le Havre forması giyen Khalid Boutaib sahalarda ender görülecek bir olaya imza attı. Toulouse maçında oyundan alındıktan sonra Boutaib tribünden bir taraftarla kavga etti, kırmızı kart gördü.

Maçın spikeri o anları "Cantona'yı hatırlatan bir sahne" diye yorumladı.

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