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HABERLERAvrupa Haberleri

‘İmparatorun Hazine Avcıları’

#Dilek Zaptçıoğlu#Jürgen Gottschlich#Die Schatzjaeger Des Kaisers, Deutsche Archaeologen Auf Beutezug
‘İmparatorun Hazine Avcıları’

Dilek Zaptçıoğlu ve gazeteci eşi Jürgen Gottschlich, Anadolu’dan Almanya’ya hileli yollardan getirilen başta Bergama Sunağı olmak üzere tarihi eserlerin kitabını yazdı.

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‘İmparatorun Hazine Avcıları’
ALMANYA ve Türkiye’deki arşivlere girilerek hazırlanan ‘İmparatorun Hazine Avcıları, Alman Arkeologlar, Ganimet Peşinde’ (Die Schatzjaeger des Kaisers, Deutsche Archaeologen auf Beutezug) adlı kitapta, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Anadolu ve diğer Osmanlı topraklarındaki tarihi eserlerin nasıl ve hangi yöntemlerle Almanya’ya kaçırıldığı anlatılıyor. Başta Bergama Sunağı, Milet Agora Kapısı, Didim ve Priene olmak üzere Babil ve Asur medeniyetlerine ait eserlerin çoğunun Alman hazine avcıları tarafından hileli yöntemlerle ülke dışına çıkarıldığı belirtiliyor. Dönemin yöneticileri tarafından konuyla ilgili karşılıklı belli anlaşmalar olduğu, ancak Alman arkeologların imzalı belgeler dışına çıkarak gayri meşru işlemlerle fazladan tarihi eser kaçırdığı vurgulanıyor.
‘İmparatorun Hazine Avcıları’
YÜZ BİNLERCE KİŞİ ZİYARET EDİYOR
İmzalı belgelerde Osmanlı yönetiminin bazı bölgelerde Alman arkeologlara ortaya çıkarılacak eserlerin üçte birini alma, diğerlerinin İstanbul’a gönderilmesi şartıyla kazı izni verdiği, ancak arkeologların bununla yetinmeyip antik kentlerde bulunan kayda değer tarihi eserlerin hemen hemen hepsini ülke dışına çıkardığı ifade ediliyor. Türkiye’nin özellikle Berlin müzelerinde bulunan Anadolu’dan kaçırılmış tarihi eserleri geri istediği, Almanya’nın ise dönem yöneticileri tarafından imzalanan belgeleri kanıt göstererek geri iadeye yanaşmadığı belirtiliyor. Berlin, Münih ve Hamburg gibi büyük kentlerin müzelerinde sergilenen tarihi eserler her yıl yüz binlerce kişi ziyaret ediliyor.

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#Dilek Zaptçıoğlu#Jürgen Gottschlich#Die Schatzjaeger Des Kaisers, Deutsche Archaeologen Auf Beutezug