‘İmparatorluk Vatandaşları’na baskın!

ALMANYA’nın Saksonya Eyaleti’nde özel tim mensubu bir askerin gizli silah deposunun ortaya çıkması orduda alarm verdi. Polis ise bu sabah ‘Reichsbürger’ denilen ‘İmparatorluk Vatandaşları’ adlı aşırı sağ gruba mensup kişilerin evlerine baskınlar düzenledi. Baden Württemberg ve Hessen Eyaletleri’nde düzenlenen polis baskınlarında 31 aşırı sağcıya ait 25 konut arandı. Polis baskınlarındaki hedefin grubun lider kadrosu olduğu bildirildi. Stuttgart ve Karlsruhe savcılığı, şüphelileri sahte evrak düzenlemek ve maddi hasara yol açmakla suçluyor.

SAHTE PASAPORT, SÜRÜCÜ BELGESİ

‘İmparatorluk Vatandaşları’ mevcut Federal Almanya Cumhuriyeti’ni tanımıyor. Kendilerini eski Almanya İmparatorluğu vatandaşları olarak görüyor ve kendilerine bu tür kimlik ve belgeler düzenliyorlar. Sahte pasaport, sürücü belgesi düzenleyen şüpheliler ayrıca resmi dairelere devlet karşıtı içerikli fakslar göndermekle suçlanıyor. ‘Baden Cumhuriyeti’, ‘Özgür Halk Devleti Württemberg’ ve çatı örgütü ‘Alman İmparatorluğu Devletler Birliği’ adlı örgüt liderlerinin evlerine yapılan baskınlarda polis çok sayıda belgeye el koydu. Baskınların Karlsruhe, Konstanz, Mannheim, Offenburg, Reutingen ve Ulm kentlerinde olduğu ve baskınlara özel timin de katıldığı kaydedildi.