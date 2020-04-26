‘İmkânın Varsa Ver, İhtiyacın Varsa Al’

PİLOT bölgeler Köln ve Viyana’da ihtiyaç sahiplerinin gıda talebini karşılamak amacıyla başlatılan kampanyanın Avrupa’da yaygınlaştırılması hedefleniyor. Almanya’nın Köln kentinde merkezi bulunan Hasene Derneği’nin Başkanı Mesud Gülbahar, ihtiyaç sahipleri ile yardımseverler arasında köprü olmak için kampanyanın temelini attıklarını söyledi. Gülbahar, “Başta esnaf ve iş insanları olmak üzere çok sayıda yardımseverin katkılarıyla bu kampanya oluşturuldu. Oluşturulan gıda paketlerimiz bizler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabileceği gibi, ihtiyacı olanlar Hasene’nin Köln Temsilciliği’nden de ihtiyaçlarını alabilecekler” dedi.

Güçlü bir toplumun paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma bilinci ile hayat bulduğunu ifade eden Gülbahar, birçok projenin yanı sıra bu projeyi yaygınlaştırıp sürekli hale getirmek istediklerini sözlerine ekledi.