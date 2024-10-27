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‘İmece usulüyle çalıştık, 120 öğrencimizi okuttuk’

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#AVRUPADAN HABER#Heilbronn Türk Kadınlar Derneği#Sevinç Daş
‘İmece usulüyle çalıştık, 120 öğrencimizi okuttuk’
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 11:52

Almanya’nın Heilbronn kentinde 1996 yılından beri faaliyette olan ‘Heilbronn Türk Kadınlar Derneği’, Türkiye’de ihtiyacı olan 120 öğrenciye burs sağlayarak meslek edindirdi.

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BÖLGEDE çok sayıda gece düzenleyerek Türk mutfağını tanıtıp satışlardan elde edilen geliri ihtiyacı olan öğrenciler için harcadıklarını belirten Sevinç Daş, şunları söyledi: “Biz imece yoluyla Almanya’daki ve Türkiye’deki gönüllülerin katkılarıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birlikten güç doğar. Üyelerimizin katlanarak çoğalması gücümüze güç katacak. Alman ve Türk bayramlarında elimizle yaptığımız yiyecekleri sergileyip, satışını yaparak kazanıyoruz. Yardıma muhtaç öğrencilerimizin elinden tutup ön koşulsuz eğitimlerine destek olmak her zaman hedeflerimiz arasında oldu. İki toplum arasında köprü görevi gören Heilbronn Türk Kadınlar Derneği’nin özellikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için sağladığı bu hizmetler gerçekten de takdire şayan.”

‘İmece usulüyle çalıştık, 120 öğrencimizi okuttuk’

‘İmece usulüyle çalıştık, 120 öğrencimizi okuttuk’

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#AVRUPADAN HABER#Heilbronn Türk Kadınlar Derneği#Sevinç Daş

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